Auszeichnung Das erste Gilde-Restaurant im Bezirk Frauenfeld befindet sich in Diessenhofen Tatjana Moser und Joel-Etienne Bollinger haben für ihre Arbeit im Restaurant Unterhof die Gilde-Auszeichnung erhalten. Das Restaurant in einer 800 Jahre alten Burg ist damit eines der fünf Gilde-Restaurants im Thurgau.

Das Wirtepaar Joel-Etienne Bollinger und Tatjana Moser sind jetzt Gilde-Gastronomen. Bild: Dieter Ritter

Die Wirte des «Unterhofs» sind jetzt Gilde-Gastronomen. Das sind Tatjana Moser aus Beringen und Joel-Etienne Bollinger aus Schleitheim. Moser betreut mit ihrem Team die Gäste. Sie erwarb ihre Fachkenntnisse in bedeutenden Hotels und Restaurants in der Schweiz. Bollingers Reich ist die Küche. Bevor er mit Moser den «Unterhof» übernahm, arbeitete er in Küchen verschiedener Spitzenrestaurants. Die beiden sind auch privat ein Paar. Moser verrät:

«Die Hochzeit ist geplant.»

Der «Unterhof» ist das fünfte Gilde-Restaurant im Thurgau und das erste im Thurgau. Der Festakt zur Auszeichnung fand im Restaurant Fischerstube statt. 17 geladene Gäste sind gekommen und haben dem Wirtepaar gratuliert. Viele brachten Blumen oder andere Geschenke. Die Grüsse der Gilde überbrachte Claude Tappolet, Wirt vom «Siblinger Randenhaus». Er stellte alle Gäste vor. Die meisten sind Gilde-Gastronomen, einzelne kamen in Vertretung von Partnerfirmen wie Lieferanten oder Ausstatter. Gerhard Kiniger, Gilde-Präsident, erklärte, dass es in der Familie der Gilde-Gastronomen kleine, einfache Restaurants gebe, aber auch «Gault-Millau»-Betriebe für höchste Ansprüche. Wichtig sei, dass die Gäste sich wohlfühlen. Zum Thema Covid sagte er:

«Ich will nicht klagen. Ich bin glücklich, dass dank Covidzertifikat ein Gasthausbesuch wieder möglich ist.»

Die Delegierten der Gilde, Gerhard Kiniger (links) und Claude Tappolet (ganz rechts), begrüssten das Wirtepaar Tatjana Moser und Joel-Etienne Bollinger als neue Mitglieder der Gilde-Familie. Bild: Dieter Ritter

Renommierte Gastronomie in einer alten Burg

Nur etwa ein Prozent aller Gaststätten in der Schweiz darf sich mit den Kronen der Gilde schmücken. Der «Unterhof» wurde mit zwei Kronen ausgezeichnet. Nach Reglement bedeutet das ein «renommiertes, traditionelles Restaurant mit fundierter, klassischer Küche».

Seit drei Jahren sind Moser und Bollinger Pächter des «Unterhofs». Dieser ist Teil einer mehr als 800 Jahre alten Burg. Sie war Sitz der Truchsessen, eines alten Ritteradels, und später der Habsburger-Familien. Von 1990 bis 2014 nutzte die Axa-Versicherung die Anlage für Seminare. Der Speisesaal des «Unterhofs», die Fischerstube, befindet sich im Gewölbekeller der Burg. Er wird von Einheimischen auch «Höll» genannt. «Dort servieren wir gut bürgerliche Gerichte», erklärt Bollinger. Vor der Burg, direkt am Rhein, ist das Gartenrestaurant. An kälteren Tagen können sich die Gäste an einen der überdachten Plätze setzen, wo es Heizstrahler und Decken gibt. Dort braucht es kein Covid-Zertifikat. In den Wintermonaten werden im Obergeschoss im Rittersaal und im Stübli Gourmetmenus angeboten. Der Rittersaal ist jedoch geschlossenen Gesellschaften vorbehalten.