Austausch «Nur miteinander werden wir weiterhin erfolgreich sein»: Gachnangs Gemeinderat informiert direkt vom Behördentisch und fokussiert nach den heftigen Gewinnern Fokus auf den Hochwasserschutz Gemeindebehörde, Industrielle, Gewerbler und Einwohner trafen sich Anfang Woche zum 17. Mal unter dem Motto «Industrie und Gewerbe» Gachnang. Der Andrang zeugt von grossem Interesse.

Der Gesamtgemeinderat führt durchs Treffen im Saal des Isliker Greuterhofs. Bild: Christoph Heer

Gachnang setzt auf Teamarbeit: 148 Institutionen sind eingeladen worden, 48 Vertreter von Industrie und Gewerbe indes finden sich am Montagabend im Isliker Greuterhof ein. «Dass das Interesse derart gross ist, freut uns ungemein», sagt Gachnangs Gemeindepräsident Roger Jung. Zu seiner Linken sitzt Fabian Heinzer. Unlängst wurde er im zweiten Wahlgang in sein neues Amt als Gemeinderat gewählt.

Was folgt, sind 60 Minuten Informationsflut und Neuigkeiten direkt vom Behördentisch. Mehrmals ist der Mittwoch, 23. Juni, das Thema. Die grossen Wassermassen machten damals auch vor der Messstation in Niederwil nicht Halt. «Um 22.42 Uhr wurde es dunkel. Doch nach gut 70 Minuten hatten wir die Probleme wieder im Griff. Wir rechnen aber in kommender Zeit mit weiteren solchen Ereignissen, darum legen wir einen, von unseren Fokussen, auf den Hochwasserschutz», sagt Daniel Widmer.

220 Arbeitsstunden für die Feuerwehr

Der Gemeinderat, mit Ressort Sicherheit, fügt an, dass die Feuerwehr an besagtem Datum auf rund 220 Arbeitsstunden gekommen ist. «Stand jetzt ist die hiesige Feuerwehr in diesem Jahr auch schon auf 19 Einsätze gekommen.» Weiter informierte Widmer über die geplanten Unterflurbehälter, die Erschliessung des Gemeindegebietes mit dem öffentlichen Verkehr und einem neu lancierten Newsletter. «Dazu erhoffen wir uns, dass sich möglichst viele Gewerbler und Einwohner auf unserer Gemeindewebsite eintragen», sagt Widmer. Nur so könne die Gemeinde möglichst lückenlos und stets aktuell über Neuigkeiten informieren.

Gemeindepräsident Roger Jung (rechts) und Neo-Gemeinderat Fabian Heinzer stellen sich den Fragen der Gäste im Saal. Bild: Christoph Heer

Aus dem Plenum tauchen auch Fragen und Anregungen auf. So moniert einer, dass die Verkehrssituation an der Alten Landstrasse schlecht sei. Gemeindepräsident Jung erklärt, dass man sich der Problematik von Trottoir, Beleuchtung und weiterem durchaus bewusst ist. Auch im Abschnitt «In der Au» werde oft kreuz und quer parkiert. Ein weiterer Anwesender sagt:

«Wenn da die Feuerwehr mal durchfahren muss, dann haben wir ein Problem.»

Genau für solche Aussagen werden diese Treffen organisiert. «Wir müssen zugleich unser eigenes Gewerbe unterstützen, nur miteinander werden wir weiterhin erfolgreich sein», so das Schlusswort des Gemeindepräsidenten.