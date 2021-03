Ausstellung Museumsdirektor Geisser: «Es ist viel einfacher, einem Walliser zu sagen, er solle den Wolf schützen» Die aktuelle Sonderausstellung des Naturmuseums Thurgau ist dem Wildtier Wolf gewidmet. Die Schau zeigt auf, dass der Wolf weniger Probleme mit dem Menschen hat als umgekehrt. Auch im Thurgau.

Der Wolf ist auf natürliche Weise in die Schweiz zurückgekehrt. Christof Lampart

Vor 25 Jahren kehrte der Wolf auf natürliche Weise über Italien in die Schweiz zurück. Dabei galt er keine 100 Jahre zuvor hierzulande als ausgestorben. In der vom Naturhistorischen Museum Freiburg produzierten und dreisprachig (Deutsch, Französisch und Englisch) daherkommenden Wanderausstellung «Der Wolf – wieder unter uns» wird Meister Isegrim in Frauenfeld von den verschiedensten Seiten her beleuchtet.

Nicht sehr wild, dafür anpassungsfähig

Basis der Ausstellung ist dabei die natürliche Lebensweise des Wolfes, welcher, laut dem Konservator des Naturmuseums Frauenfeld, Hannes Geisser, bei weitem nicht jenes blutrünstige, wilde Biest ist, als das ihn Medienberichte, Horrorfilme und Schauermärchen immer wieder erscheinen lassen.

Zwar sei der Wolf, so Geisser, ein Wildtier, doch weitaus flexibler und anpassungsfähiger, als man allgemein meine. Wer mit dem Wolf romantisch verklärte Bilder wie «unberührte Natur» und «animalische Wildheit» assoziiere, liege ziemlich falsch, denn der Urahn unsere Haushunde sei, wie jene, «extrem anpassungsfähig».

Tatsächlich zeigen Filmaufnahmen Wölfe, die sich völlig unbeeindruckt in der Nähe von Menschen bewegen – manchmal sogar mit der Beute im Maul. In einem anderen Streifen ist zu sehen, wie ein Mutterschaf einen ausgewachsenen Wolf vertreibt, von dem gar nicht klar ist, ob er überhaupt angreifen wollte.

Dem gegenüber steht ein historischer Jagdfilm (Russland, 1910), der aufzeigt, mit welcher Brutalität schon immer der Mensch gegen den Wolf vorgegangen ist, sobald dieser in vom Menschen beanspruchte Kulturlandschaften vordrang. Interessant ist es auch, zu sehen, dass auf etlichen Filmen die Wölfe stets die menschengemachten Strassen zum Entlanglaufen nutzten – und sich nicht einfach ins Dickicht schlugen.

Wie viel Platz soll der Wolf im Thurgau haben?

Ein weiterer, sehr informativer Teil zeigt die Geschichte des Wolfs im Thurgau auf. Erstmals nachgewiesen wurden bearbeitete Wolfsschädel in der Pfahlbauersiedlung Arbon-Bleiche (ca. 3400 v. Chr.). Die überaus ambivalente und über die Jahrtausende hinweg reichende Beziehung zwischen Menschen und Raubtier gipfelte 1837 in der lakonischen Feststellung, dass der Wolf im Thurgau ausgerottet sei.

Hannes Geisser, Direktor des Naturmuseums Thurgau. Christof Lampart

Doch 2017 wurden in Hohentannen und Uesslingen Schafsrisse gemeldet, und in den letzten Jahren konnten drei Wölfe einwandfrei im Thurgau nachgewiesen werden, wobei einer dieser Wölfe krankheitshalber – er litt unter fortgeschrittener Räude – in der Nähe von Bischofszell auf amtliches Geheiss hin zur Strecke gebracht wurde. Dadurch schaffte es auch dieses Tier in die Ausstellung, ist doch der Schädelknochen von «M109» ein Teil davon.

Zu guter Letzt können sich die Besucherinnen und Besucher auch mit der Frage auseinandersetzen, wie viel Platz sie selbst dem Wolf im Thurgau einräumen möchten. «So kann sich jeder selbst hinterfragen», sagt Hannes Geisser. «Denn es ist viel einfacher, einem Walliser oder Bündner zu sagen, er solle den Wolf schützen, als selbst ihn vor der eigenen Haustür zu dulden.»