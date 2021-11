Ausstellung «Jedes Mal eine Überraschung»: Brigitte Rutz-Briner zeigt in der Frauenfelder Stadtgalerie Baliere Scherenschnitte zwischen Tradition und Moderne Seit über 40 Jahren gestaltet die Künstlerin aus der Region Winterthur höchst filigrane Handwerke mit der Schere. Motivisch lädt sie ihre Szenerien mit Urbanität auf. Um Spannung zu erzeugen, sind ihre Arbeiten oftmals nicht symmetrisch. Dafür schweben Kleinstelemente in den Scherenschnitten.

Brigitte Rutz-Briner vor dem Scherenschnitt «Hexennacht». Bild: Mathias Frei

60 Stunden. Was für eine Zahl! So lange habe sie nur geschnitten, sagt Brigitte Rutz-Briner. Die Künstlerin aus der Region Winterthur hat für einen der Scherenschnitte, die derzeit in der Stadtgalerie Baliere zu sehen sind, ihren Zeitaufwand notiert. Diese Arbeit offenbart aber auch unglaublich viele kleine Geschichten in den Scherenschnitten. Die mittlerweile pensionierte Kindergartenlehrerin begann mit traditionellen Motiven, wie sie in der Schweizer Scherenschnittszene in Anlehnung an die naiv angehauchte Appenzeller Malerei gesucht werden. Rutz hat aber ihren eigenen motivischen Zugang entwickelt.

Der Scherenschnitt «Partyschiff». Bild: Mathias Frei

Ihre Scherenschnitte sind Wimmelbildern gleich, die sie mit Moderne auflädt. Natürlich gibt es die traditionellen Elemente, die Bergketten im Hintergrund, die weidenden Kühe, die Alpaufzüge und die Fonduegelage. Aber Rutz zeigt eben auch Yoga im Park, Szenen mit Schulbussen, blickt in Kaufhäuser, trendige Cafés oder auf ein Partyschiff. Sie bricht die Idylle mit urbanen Elementen. Da transportiert ein LKW einen Traktor und hat zudem auch Kühe aufgeladen, da tanzen Frauen Ballett, da ist ein Auto mit Heidi-Taxi beschriftet, da leben Seniorinnen und Senioren im Altersheim Abendruh. Am Anfang steht jeweils eine Motividee. Darum herum entwickelt Rutz Szenerien.

Am Anfang war die Nagelschere

Der Scherenschnitt «Kaufhaus». Bild: Mathias Frei

In den 1970er-Jahren stellte Rutz erstmals aus. Damals war sie von einem Zeitungsartikel über einen Berner Scherenschnittkünstler inspiriert worden – und arbeitete noch mit einer Nagelschere. Heute nutzt sie bei ihrer künstlerischen Beschäftigung feinste Spezialscheren.

«Aber mit Messer oder Skalpell, wie das andere machen, arbeite ich nicht.»

Die Scherenschnitte «Weihnachten 1» und «Weihnachten 2». Bild: Mathias Frei

Rutz zeigt bis 21. November 60 klein- und grossformatige Scherenschnitte in der Baliere. Sie faltet das feine Papier einmal, schneidet aber so, dass die Schnitte oftmals asymmetrisch sind. Das erzeuge mehr Spannung. «Wenn ich ein Bild öffne, ist es jedes Mal wieder eine Überraschung», sagt sie. Kleinstelemente schneidet sie aus und bettet sie schwebend auf weissem Hintergrund in den Schnitt ein.

Ausstellung bis 21. November. Fr, 17 bis 21 Uhr; Sa/So, 13 bis 17 Uhr. Stadtgalerie Baliere am Kreuzplatz.

