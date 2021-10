Ausstellung Haviva Jacobsons imaginären Figuren tanzen durch die Luft: Die Appenzeller Künstlerin zeigt ihre intuitive Kunst im Kunstraum Frauenfeld Über 40 Exponate fügen sich zu einem Ganzen, das die aus Israel stammende Künstlerin ausschliesslich für die Schau in der Galerie von Stefan Rutishauser geschaffen hat. «L'Heure bleue» feiert diesen Freitag Vernissage und dauert bis 14. November.

Ein Blick in die Ausstellung «L'Heure bleue» von Haviva Jacobson im Kunstraum Frauenfeld. Bild: Mathias Frei

«Es geht um den Rhythmus und die Nuancen», sagt Haviva Jacobson. Die gross- und kleinformatigen Exponate der Appenzeller Künstlerin strahlen eine wundersame Luftigkeit aus. Es sind subjektive Momentaufnahmen, die man als Betrachter erblickt, aber auch Figuratives wie Bäume, Vögel oder sogar Menschen. Am nächsten ist das Betrachtete an organischen Strukturen. Aber vor allem sind es gedankliche Landschaften von Linien und Flächen. Sie erhascht etwas, das sie assoziativ und intuitiv weiterentwickelt. Sie lässt aber offen, was entsteht.

Im Kunstraum Frauenfeld, den Stefan Rutishauser betreibt und kuratiert, hängen 44 Exponate. Die Künstlerin, die aus Israel stammt, hat der Zusammenstellung den Namen «L'Heure bleue» gegeben.

Haviva Jacobson, Künstlerin. Bild: Mathias Frei

«Der Raum ist anspruchsvoll.»

Das sagt Jacobson. Sie hat die beiden mehrteiligen Werkgruppen «Papillons de Nuit» und «Aire» für diese Räumlichkeit und diese Ausstellung geschaffen. Das Hängen dauerte eine ganze Woche. «Die Wand musste auch wollen», sagt sie. Und dann ist noch das namenlose Werk. Sattes Rot, ganz anders als die anderen Exponate, die blass farbig sind. «Ich brauchte einen Schlusspunkt.» Das flächige Rot und die schmalen blauen Linien stammen aus dem Jahr 2015. Jacobson hat die Farben mit Kreidelinien aktualisiert und sie mit der wiederholten Fixatur gewissermassen eingebrannt.

Die expressive Geste von Jacobsons Arbeiten

«O.T.» und aus der «Papillons de Nuit»-Serie. Bild: Mathias Frei

Sie habe mit den kleinformatigen Arbeiten begonnen. «Um Energie herauszulassen.» Dann folgten die grossen Arbeiten als Echo. Sie spricht von der expressiven Geste ihrer Kunst. Die Zusammenstellung hat sie «L'Heure bleue» genannt, weil ihr die Stimmung dieser Tageszeit passend dazu schien.

«Die Zeit, in der es in den Traum kippt.»

Aus der «Papillons de Nuit»-Serie Bild: Mathias Frei

In der blauen Stunde flirrt auch die Zeit, die ausgestellten Bilder machen es ihr poetisch gleich. Wie Insektenschwärme oder Bakterienkulturen breiten sich die Bilder aus. «Es fliesst zusammen.» Oft auf Gipsplatten, die Jacobson aus ihrem Hausumbau übrig hat. Der Entstehungsprozess nimmt grossen Raum ein - und dann kommt der «magische Moment», das Zu-Ende-Sein. Jacobson signiert im Übrigen ihre Werke immer auf der Rückseite. So hat die Käuferschaft die Wahl, wie etwas gehängt wird. Jacobson lässt eben vieles offen.

Vernissage: Freitag, 29.Oktober, 19 Uhr. Bis 14.November. Samstag und Sonntag, 14 bis 17 Uhr. Kunstraum Frauenfeld, Marktstrasse 6.

www.kunstraum-frauenfeld.ch