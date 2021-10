Ausstellung «Es passiert einfach»: Oliver Frei geht in der Frauenfelder Stadtgalerie Baliere auf eine grelle Odyssee zwischen Street-Art und abstraktem Expressionismus Der Frauenfelder Grafiker und Street-Art-Künstler bestreitet seine erste Einzelausstellung. Er arbeitet intuitiv, die Pandemie gab ihm die nötige Zeit. «Eine Odyssee durch Form und Farbe» feiert am Freitag Eröffnung in der Stadtgalerie Baliere.

Oliver Frei beim Einrichten seiner Ausstellung. Bild: Ralph Ribi

Manchmal ist es zu viel. «Dann sagt etwas in mir: Fertig.» Oliver Frei stellt an sich selber hohe Ansprüche. Was zu viel ist, wird Ausschussware, die sich in seinem Atelier stapelt. Im Lockdown habe er viel Zeit gehabt, an seiner Kunst zu arbeiten, sagt der 37-jährige Frauenfelder. Sein Geld verdient Frei hauptsächlich als Grafiker, man kennt ihn als Sprayer. Wer in Frauenfeld Kultur veranstaltet, kommt an Frei als Grafiker nicht vorbei. Die Pandemie gab ihm mehr Zeit als Künstler.

Jünger, experimenteller, diverser Anna Villiger hat von Carole Isler die Kuration der Stadtgalerie Baliere übernommen. Villiger (Jahrgang 1993) hat 2020 ein Bachelor-Studium in Kulturvermittlung an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) abgeschlossen. Zuvor hat sie die Grafikfachklasse an der F+F Schule für Kunst und Design in Zürich besucht. Die Frauenfelderin ist im Kulturlokal Kaff engagiert, früher als Wirtin, mittlerweile als Vizepräsidentin. Villiger will in der Baliere Kunst zeigen, die jünger und diverser ist. Es dürfe auch experimenteller werden, etwa mit Performances und installativer Kunst. So will sie das Publikum auch verjüngen. Zudem kann sich Villiger interdisziplinäre Zusammenarbeiten vorstellen, zum Beispiel mit Musikschaffenden. (ma)

Exponate von Oliver Frei in der Baliere. Bild: Ralph Ribi

Nun bestreitet Frei in der Baliere seine erste Einzelausstellung, nachdem er gleichenorts zuvor schon an zwei Gruppenschauen beteiligt war. «Eine Odyssee durch Form und Farbe» heisst die Solonummer. Es hängen rund 40 Exponate in verschiedenen Techniken: von Aquarell über Acryl und Sprühlack bis zu Tinte. Frei ist ein Freund des Upcyclings. Oft ersteht er die Leinwände und Bildrahmen in Brockenhäuser und Antiquariaten, übermalt die bis zu 80 Jahre alten Farbunterlagen, aktualisiert sie, gibt ihnen neue Geschichte.

Als Teenager sprühte er seine ersten Graffitis

Kuratorin Anna Villiger richtet ein Bild von Oliver Frei. Bild: Ralph Ribi

Seine künstlerische Herkunft ist die Street-Art, mit 16 begann er, Graffitis zu sprühen. Diese Herkunft widerspiegelt sich in seiner Kunst. Doch da sind mitnichten nur grelle Farben und protzige, plakative Formen, da ist auch Filigranes – etwa wenn Frei mit seinem Schulfülli und Tinte zugange ist. Da laufen einfach die Linien. Anna Villiger, neue Baliere-Kuratorin, sagt, Frei sei schwierig einzuordnen.

«Er bewegt sich zwischen abstraktem Expressionismus und Street-Art.»

Es sind grafisch-illustrative Kopfwelten, viel mehr als nur Telefonkritzeleien, es gehe einfach so aus der Hand. «Es passiert einfach», sagt Frei. Er arbeite intuitiv. Im Pressetext zur Ausstellung heisst es denn auch: «Der einzige Feind scheint der Stillstand zu sein.»

Die neue Baliere-Kuratorin Anna Villiger mit dem Künstler Oliver Frei. Bild: Ralph Ribi

Ein Stück Club-WC in der Stadtgalerie

Die grellen Farben hauen rein. Das ist gewollt plakativ. Die letterhaften Bilder sind bestes Beispiel dafür. Seine Kunst geht auch auf die Metaebene. Frei imitiert eine Wand voll mit Tags, wie in einem Club-WC, nur die Sticker fehlen noch. Tags sind die Signaturen in der Street-Art. Sie sind einzigartig, eigentlich nicht imitierbar. Frei schafft es aber. Er sagt:

In der Ausstellung von Oliver Frei. Bild: Ralph Ribi

«Ein Tag ist immer ein Lebenszeichen, das sagt: ‹Ich war hier.›»

Selten wird Frei auch wirklich figurativ. Das Gemeinschaftswerk «Von Fischen und Vögeln» mit Ivana Lakic bildet eine Ausnahme. Vielmehr liegt ihm das Zerfliessen der Aquarellfarben, das eine fast schon unwirkliche Dynamik aufweist.

Oliver Frei: Eine Odyssee durch Form und Farbe. Vernissage: Freitag,

8. Oktober, 18 Uhr. Ausstellung bis 31. Oktober. Mi und Sa, 17 bis 21 Uhr; So, 14 bis 20 Uhr.

www.baliere-frauenfeld.ch