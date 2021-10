Ausstellung «Bin ein Momentmensch»: Künstlerin Cat Bakker aus Mammern stellt an der Kunstmesse «Art Innsbruck» aus Vom Untersee auf die internationale Bühne: Seit 25 Jahren malt Cat Bakker aus Mammern. Nun hat sie eine Einladung an die «Art Innsbruck» erhalten, eine internationale Messe für zeitgenössische Kunst. Ihre grossformatigen abstrakten Bilder sind nicht selten von der Natur inspiriert.

Kunstmalerin Cat Bakker aus Mammern. Bild: PD

Ein Höhepunkt folgt auf den nächsten für Cat Bakker. Aktuell stellt die Künstlerin aus Mammern in der Galerie des MAC (Museum Art & Cars) im deutschen Singen aus, und ab diesem Donnerstag (bis und mit Sonntag) hängen ihre grossformatigen abstrakten Bilder an der internationalen Kunstmesse «Art-Innsbruck». An die bekannte Messe für zeitgenössische Kunst kommt man nur über eine professionell-kommerzielle Galerie. In Bakkers Fall ist dies Swissarte. Diese Plattform gehört zum «Kunstkaufhaus», hinter dem der Kaltenbach Kulturvermittler und Kunstschaffende Rainer Schoch steht, der Bakker fördert.

Als Kind arbeitete sie mit Ton und Holz

«Präsenz» (Acryl auf Leinwand). Bild: PD

Seit bald 25 Jahren ist sie als freischaffende Künstlerin tätig, seit 2017 lebt sie von ihrem Schaffen. Bakker stammt aus den Niederlanden, ist in einer Künstlerfamilie aufgewachsen.

«Früher habe ich bei meinem Vater mit Holz und Ton gearbeitet.»

Für sich arbeitet sie auch heute noch ab und zu im dreidimensionalen Bereich, an die Öffentlichkeit gehen jedoch nur Bilder. In Innsbruck sind Arbeiten von ihr mit Acryl auf Leinwand zu sehen, immer wieder behändigt sie sich auch zusätzlich der Mischtechnik.

«Dimensionen» (Acryl auf Leinwand). Bild: PD

Die Pandemie sei eine schwierige Zeit gewesen, sagt sie. So hängen in der Venenklinik Kreuzlingen seit anderthalb Jahren Werke von ihr, eine Vernissage fand jedoch nie statt. Diese Zeit habe ihr aber auch Raum gegeben, am Malstil zu arbeiten und die Technik zu vertiefen. Sie habe, indem sie in der Natur abgetaucht sei, viel Inspiration gefunden. Und Bakker ist sich sicher:

«Jeder Mensch kann sich seine innere Welt aufbauen.»

Dieses Ausblenden ist ein wichtiger Prozess für ihr kreatives Arbeiten. Sie sei ja auch ein ausgesprochener Momentmensch.

Ohne Kunst geht es nicht

«Schimmer» (Acryl und Erdpigmente auf Leinwand). Bild: PD

Kunst sei ihr Leben, ohne das künstlerische Moment gehe es nicht, sagt Bakker und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Nicht nur ist in der Venenklinik für kommenden Frühling die langersehnte Vernissage terminiert. In Singen sind Bakkers Bilder ebenfalls noch bis nächstes Jahr zu sehen. Zudem steht auch bereits eine nächste Einzelausstellung ab Frühling 2022 auf dem Programm: im Hotel Rigi Kaltbad am Vierwaldstättersee. Darum sei der Entscheid gereift, sich voll auf das Kunstschaffen zu fokussieren. Bis in jüngerer Vergangenheit unterrichtete Bakker nämlich noch in ihrer Kulturwerkstatt.