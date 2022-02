Ausstellung Auf der Jagd nach dem Licht: Der Maler Mark J. Huber zeigt in der Frauenfelder Stadtgalerie Baliere hell Essenzielles «Luminessence»: So heisst die neue Ausstellung in der Baliere. Mark J. Huber will seit Jahren das Licht einfangen – im Bewusstsein, dass es immer flüchtig ist. Dabei schlägt der Frauenfelder Künstler auch immer wieder feine Brücken zur Jazzmusik.

Mark J. Huber im Erdgeschoss der Baliere: im Hintergrund «Durchgang», rechts «Second room». Bild: Ralph Ribi

«Luminessence» – treffender könnte ein Ausstellungstitel kaum sein. Der Frauenfelder Künstler Mark J. Huber spielt mit den Wörtern Lumineszenz und Essenz, mit der Strahlung des Lichts und mit dem Wesen, also der Wesentlichkeit. Seit Jahren fängt er das Licht in seinen Bildern ein, will es bannen, damit es sich nicht verflüchtigt. Natürlich weiss er, dass sich das Licht nicht festhalten lässt, dass es seiner Natur gemäss flüchtig und vergänglich ist. Doch dagegen stemmt er sich mit seiner Malerei; bannt das Licht auf der Leinwand; untersucht, wie es sich verändert, sich sträubt, sich seinen Weg sucht, bis es auf eine Oberfläche trifft und von ihr aufgehalten wird.

In der Baliere: Mark. J. Hubers Ausstellung. Bild: Ralph Ribi

«Licht ist Malerei – keines kommt ohne das andere aus.»

Das hat Huber vor drei Jahren gesagt, als er in der Eisenbeiz «in vitro veritas» zeigte. Das hat er über die Jahre immer wieder getan, denn diese Neugier und zugleich Hassliebe zwischen Schein und Sein treibt ihn um.

«Alles, was glänzt, reflektiert oder leuchtet, scheint ihn in Bann zu ziehen.»

Mark J. Huber in seiner Ausstellung. Bild: Ralph Ribi

So sagt es Anna Villiger. Die Kuratorin in der Stadtgalerie Baliere richtet Huber eine Einzelausstellung ein, eben: «Luminessence». All die Räume und die Keller zu bespielen, ist kein leichtes Spiel, Huber gewinnt es. Hier nutzt er Wälder als Lichtfilter, da überblendet er Waldbilder mit Räumen, dort baut er Störebenen ein, die den Betrachter irritieren sollen. Der «Transfer», wie er ihn nennt, der Übergang ist ihm wichtig. Mark J. Huber füllt Ordner mit Lichtbildern, die ihm als Inspiration für seine Bilder dienen. Neu darunter seien «Sandwichgeschichten», für die er alte Polaroidaufnahmen nutzt.

Die Mehrschichtigkeit seines Kunstschaffens

Und Huber hat schon immer Brücken zum Jazz geschlagen, zu Pianist Keith Jarrett oder zu Saxofonist Jan Garbarek. Hat versucht, ihre musikalische Energie in seine Bilder zu laden, aber nicht physikalisch. Als Maler benutzt Huber kleine Pinsel, tupft mit ihnen auf die Leinwand, lässt das Bild wachsen, sich verdichten, spielt mit der künftigen Wahrnehmung des Betrachters, baut bisweilen Irritationen, Störungen ein.

Mark J. Huber. Bild: Ralph Ribi

«Beim Betrachten eines Bildes füllen wir es mit Inhalt.»

Das sagt Mark J. Huber. Seine Bilder können aus dem Dunkel entstehen oder aus dem Licht, das hänge primär vom Motiv ab.

Zwei Ordnungen: Die geometrische und die natürliche

In einem Bild mag er vom Garten vor seinem Sitzplatz ausgehen, im nächsten Technik und Natur aufeinandertreffen lassen. Für den Maler gibt es zwei Ordnungen: eine geometrische Ordnung und eine natürliche Ordnung. So wendet er in Bild 13 eine Sandwichtechnik an, erzeugt durch die Projektion über einen Beamer eine neue Aufnahme. Und bei der Wasserserie im Keller bezieht er sich auf Herbie Hancocks Standard «Cantaloupe Island» über eine fiktive Insel, doch der Name Cantaloupe gefiel Huber, der immer wieder aus Musiktiteln Bilder malt. Hier steuert er gar eine Tonspur bei, aber nicht die von Hancock.

Die neue Ausstellung in der Baliere. Bild: Ralph Ribi

Im ersten kleinen Kellerraum steht ein Tower, bespickt mit lauter Dias, die von innen beleuchtet werden. Und im zweiten Kellerraum ist ein Waldstück aus den 90er-Jahren zu sehen, eine mit LED ergänzte Leinwand als Lichtwürfel. Es ist ein älteres Werk von Huber, für das er eine Tonspur plant aus seinem umfangreichen Tonarchiv – denn der Maler Mark J. Huber ist ebenso Musiker.

Vernissage: Freitag, 11. Februar, 19 Uhr. Ausstellung bis 27. Februar. Freitag, 18 bis 21 Uhr; Samstag/Sonntag, 14 bis 17 Uhr.

www.baliere-frauenfeld.ch und www.markhuber.ch