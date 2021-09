Ausmarchung Ersatzwahl ums Stadtpräsidium Steckborn: Moritz Eggenberger von der GLP hat die Nase vorn – zweiter Wahlgang nötig Im Kampf ums Stadtpräsidium von Steckborn liegt nach dem ersten Wahlgang vom Sonntag Moritz Eggenberger von der GLP in Front. Das absolute Mehr verpasst er allerdings, weshalb der zweite Wahlgang vom 31. Oktober entscheiden muss.

Vier Kandidaten spienzeln aufs Stadtpräsidium Steckborn (von oben links im Uhrzeigersinn): Roland Toleti, Patrizio Fusco (beide parteilos), Moritz Eggenberger (GLP) und Alfred Rickenbach (parteilos). Bild: Collage/SGT

Moritz Eggenberger holte im ersten Wahlgang 466 Stimmen. Seine Kontrahenten Roland Toleti (parteilos, 422 Stimmen), Alfred Rickenbach (parteilos, 178) und Patrizio Fusco (parteilos, 50) landeten auf den weiteren Plätzen. Das absolute Mehr der insgesamt 1229 gültigen Wahlzettel liegt bei 615 Stimmen.

Ersatzwahl Stadtpräsidium Steckborn 1. Wahlgang

Die wilde Kandidatur von Toleti und Fusco, die erst auf dubiose Inserate einer anonym tätigen Gruppe Zukunft in Steckborn (ZiS) zustande gekommen ist, hat im krisenerprobten Steckborn für viel Unruhen gesorgt. Nichtsdestotrotz gaben mit der SVP, FDP und CVP drei von vier Ortsparteien ihre Empfehlung für Roland Toleti ab, obwohl sie wie die SP ebenfalls in der Koordinationsgruppe vertreten waren, die nach einem Rekrutierungsverfahren mit einer externen Beraterin die beiden Einheimischen Moritz Eggenberger und Alfred Rickenbach als einzige offizielle Kandidaten ins Rennen schickte. Jetzt liegt also mit Eggenberger doch ein Einheimischer in Front.

Trotz Glanzresultat verpasst der 34-jährige Wirtschaftsingenieur das absolute Mehr verpasst, weshalb es am 31. Oktober zu einem zweiten Wahlgang kommt. Wer sich davor selbst aus dem Rennen nimmt, steht bis dato nicht fest. Die Stimmbeteiligung lag bei beachtlichen 54,27 Prozent.

Ersatzwahl für Stadtrat: Marty und Lokmani stechen Hoksbergen aus

Den Dreikampf um die beiden vakanten Sitz im Stadtrat haben Stephan Marty (CVP) und Ljutfi Lokmani (parteilos) für sich entschieden. Sie übertreffen beide das absolute Mehr von 528 Stimmen, Marty mit 800 Stimmen, Lokmani mit 666. Nicht gewählt ist Marc Hoksbergen (parteilos), der 482 Stimmen auf sich vereinte.

Mehr folgt ...