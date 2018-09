Aushilfs-Wirtin Christine Lienhard sammelt in Frauenfeld eine stolze Summe

Die Frau von Musiker Pepe Lienhard ist Gründerin der Stiftung Lebensfreude. Sie führte in einer Benefiz-Aktion während einer Woche ein Bistro in der Frauenfelder Innenstadt, was 4000 Franken einbrachte.