Ausgezeichnet Engagiert für Wohnen im Alter: Hanni Keller ist Münchwilerin des Jahres Auf einen Neujahrsapéro musste die Gemeinde coronabedingt verzichten. Mit alt Gemeinderätin Hanni Keller ehrt sie nun dennoch eine Münchwilerin des Jahres.

Gemeinderat und Kulturkommissionspräsident Manfred Filliger mit Hanni Keller, Münchwilerin des Jahres. Bild: PD

Traditionellerweise kürt der Hinterthurgauer Bezirkshauptort jeweils an seinem Neujahrsapéro die Münchwilerin oder den Münchwiler des Jahres. Nur machte Corona vergangenes Jahr sowohl Anlass als auch Auszeichnung einen Strich durch die Rechnung.

Auf den Neujahrsempfang musste zwar auch heuer verzichtet werden, die Ernennung eines neuen Münchwiler des Jahres wollte man sich hingegen nicht schon wieder nehmen lassen. Und der Apéro soll noch folgen.

Die Wahl oblag der kommunalen Sport- und Kulturkommission unter dem Vorsitz von Gemeinderat Manfred Filliger. Wie das Gremium nun mitteilt, hat es «aus den zahlreichen Vorschlägen der Münchwiler Bevölkerung» für Hanni Keller entschieden.

«Hanni Keller, die 1979 der Liebe wegen von Uzwil nach Münchwilen gezogen ist, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder auf verschiedene Weise in unserem Dorf eingebracht», schreibt die Kommission in ihrer Mitteilung und benennt als Erstes Hanni Kellers acht Jahre im Gemeinderat, wo sie «in einer intensiven Zeit» gewirkt hat.

Vor allem aber hebt die Kulturkommission Hanni Kellers Engagement für die gemeinnützige Baugenossenschaft «Wohnen im Alter» (WIA) hervor, deren Präsidium sie 2017 an Bruno Wick übergeben konnte. Eingesetzt für die Idee habe sie sich aber bereits vor der Genossenschaftsgründung: «Als Geld generiert werden musste für die Bauten, hat sie die Wohnungen fast im Alleingang an die Leute gebracht.» Dafür habe sie sehr viel Zeit, Willen und Geschick investiert. «Diese Leistung, welche sie mit Unterstützung ihrer Mitstreiter erbracht hat, wird Münchwilen nachhaltig prägen.»

Blumen für ihr Engagement und ihre Auszeichnung hat Hanni Keller bereits von Manfred Filliger erhalten. Auf eine öffentliche Ehrung soll sie trotz Corona und abgesagtem Neujahrsapéro auch nicht verzichten müssen. Die offizielle Würdigung der heurigen Münchwilerin des Jahres soll nun im Rahmen der Gemeindeversammlung vom 23. Mai erfolgen, wo die politische Gemeinde zu ihren Ehren auch einen Apéro ausrichten will – «sofern dies bis dahin wieder möglich sein wird».