Ausblick Thurgauer EVP stellt sich gegen Ausbeutung – und sie nimmt wegen vermehrter Kinderpornografie die Kantonspolizei in die Pflicht Die Coronapandemie zeige die Zerbrechlichkeit unserer Gesellschaft auf, sorgt sich die EVP. Das Jahr 2021 werde zu einem Prüfstein des Zusammenhalts und der Solidarität.

Die EVP Thurgau in Zeiten vor Corona. Bild: PD

(red) Die Thurgauer EVP will sich mit einer Interpellation im Grossen Rat für Frauen in der Prostitution stark machen. «Die EVP sieht Formen der Ausbeutung in der Prostitution, weshalb sie sich für Verbesserungen der Rechte betroffener Frauen einsetzt.» Das schreibt die Partei in Mitteilung. «Oft kommen sie aufgrund des Menschenhandels oder finanzieller Notlage zur Prostitution.» Ihre körperliche und psychische Verletzbarkeit gelte es vor Ausbeutung zu schützen.

Das gelte auch für Kinder und Jugendliche. Die EVP schreibt weiter:

«Die Pandemie hat den Konsum von Kinderpornografie rapide ansteigen lassen.»

Um den Schutz von gefährdeten und betroffenen Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten, fordert die EVP, dass Verdachtsfälle energisch verfolgt und nicht verharmlost werden.

«Hier ist die Thurgauer Polizei mehr als gefordert, nachdem die nationale Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität aufs 2021 aufgelöst wurde.»

Die EVP werte dies sehr kritisch, denn hinter jedem Bild stehe eine Straftat, Missbrauch oder Qual. Die Pandemie zeige auch andere Formen der Gefährdung Jugendlicher. Es bestehe deshalb Handlungsbedarf in deren Begleitung und Unterstützung. So soll etwa präventiv geholfen werden, Jugendliche auch gegenüber Suchtabhängigkeiten wie Alkohol und Drogen zu sensibilisieren und zu stärken.

Auf der anderen Seite nage die Generation über 80-Jähriger an Schuldzuweisungen für hohe Gesundheits- und Sozialkosten und Shutdownmassnahmen. Auch der Druck zur Sterbehilfe nehme zu, weshalb sich die EVP für Palliative-Care einsetze. «Sie ermöglicht eine menschenwürdige und lebensbejahende Pflege und Betreuung bis zum Lebensende.»

2021 wird ein Prüfstein der Solidarität

Allgemein stelle die EVP Thurgau ihre Aktivitäten im 2021 unter das Motto «Menschen und Umwelt vor Ausbeutung schützen», wie die Partei weiter mitteilt.

«Die Coronapandemie zeigt die Zerbrechlichkeit unserer Gesellschaft auf.»

Gross seien die Herausforderungen für Wirtschaft, Schulen und auch das Gesundheitswesen. Mit der Verlängerung der Schutzmassnahmen habe der wirtschaftliche Druck zugenommen, was der Resignation und Existenzängsten Auftrieb gebe. «2021 wird deshalb zu einem Prüfstein des Zusammenhalts und der Solidarität.»

Die EVP Thurgau begrüsse die vom Grossen Rat beschlossenen Covid-19-Notfallmassnahmen sowie das Härtefallprogramm. Dasselbe gelte für die neu geschaffene parlamentarische Spezialkommission Corona, um den Regierungsrat in schwierigen Fragen zu begleiten beziehungsweise um im Grossen Rat die dafür nötigen Debatten rasch und gezielt führen zu können.

Partei begrüsst Pflegeinitiative

Die EVP unterstütze das Referendum gegen die Ehe für alle – wegen Bedenkens in der Ausweitung der Fortpflanzungsmedizin.

«Die Zulassung der Samenspende bei lesbischen Paaren würde eine Diskriminierung von schwulen Paaren schaffen.»

Bald würden auch die Eizellenspende und die Leihmutterschaft gefordert. Diese würden die Rechte der Kinder beschneiden und ihre psychische Entwicklung und Integrität beeinträchtigen.

Der Überlastung des Gesundheitswesens und des Pflegepersonals sei mit nachhaltigen Verbesserungen der Arbeits- und Anstellungsbedingungen zu begegnen, weshalb die EVP die Pflegeinitiative begrüsst.

«Das Vorgehen von Gemeinden, die die Leistungsvereinbarung mit der Spitex ohne Anschlusslösung kündigen, gilt es zu unterbinden – wenn nötig mit einer Motion.»

Die EVP unterstütze auch die Massnahmen zur Energiestrategie 2050, um die Belastung von Umwelt und Natur deutlich zu reduzieren. «Auch in der Biodiversität – Stichwort Bienen- und Insektensterben – seien Anstrengungen nötig, um das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen. Die EVP sehe auch Chancen mit der vom Kanton initiierten Thurkorrektion, die der Fauna neue Lebensräume verschafft.