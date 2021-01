Ausblick Der Kanton TG rechnet für 2021 mit mehr Geld durch Bussen – im Gegensatz zu anderen Kantonen Das Budget für die Einnahmen aus Ordnungsbussen ist in ein paar Deutschschweizer Kantonen um einiges kleiner als im Vorjahr. Dies, weil Berechnungen für das Jahr 2021 auf geringere Busseinnahmen hindeuten. In der Ostschweiz rechnet lediglich der Thurgau mit einem Anstieg.

Für die Ordnungsbussen sind dieses Jahr im Kanton Thurgau 500'000 Franken mehr budgetiert. Bild: Reto Martin

Im neuen Jahr gibt es weniger Ordnungsbussen. Das zeigt zumindest die Auswertung der Budgetierung der Deutschschweizer Polizeikorps. Gegenüber dem Vorjahr rechnen die Behörden mit Mindereinnahmen von rund 9 Millionen Franken aus Ordnungsbussen.

Im Kanton Thurgau sieht es etwas anders aus. Die Kantonspolizei Thurgau rechnet im 2021 mit einem Budget 10,5 Millionen Franken. Das sind 500'000 mehr als im Vorjahr. Der Einfluss auf die Berechnung lässt sich nicht zwingend auf die Coronamassnahmen zurückführen.

Ein Grossteil der Ordnungsbussen betrifft Geschwindigkeitsübertretungen. Wie es bei der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage heisst, spielen hierbei das Verkehrsaufkommen, die Witterung, Verfügbarkeit der Messanlagen sowie für deren Betrieb zertifizierte Mitarbeitende eine Rolle. Mediensprecher Matthias Graf sagt: «Letztlich ist aber immer das Fahrverhalten jedes einzelnen Verkehrsteilnehmers entscheidend, ob es zu einer Verkehrsregelverletzung beziehungsweise einer Ordnungsbusse kommt.»

Andere Kantone erwarten Mindereinnahmen

Bern oder Basel-Land rechnen mit fünf beziehungsweise sechs Millionen Mindereinnahmen. Gründe sind Erfahrungen aus vergangenen Jahren, Verkehrsentwicklungen, der Abbau eines Radars oder Budgets, die in Vorjahren nicht erreicht wurden. In St.Gallen sei das Budget in den letzten Jahren konstant geblieben, heisst es bei der dortigen Kantonspolizei.

Die Auswertung für das Jahr 2020 im Kanton Thurgau ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Aber auf Anfrage heisst es, dass das Budget von 10 Millionen voraussichtlich nicht erreicht werde. Festgelegt werden die Zahlen jeweils vom Kanton, nicht von der Kantonspolizei.

Raser und Poser während Lockdown

Gesamthaft scheint Corona, also keinen Einfluss auf die Höhe der Ordnungsbussen zu nehmen. Dennoch sei im Frühjahr 2020 während des Lockdowns ein leichter Rückgang im Strassenverkehr erkennbar gewesen, was zu weniger gemeldeten Verkehrsunfällen geführt habe. Polizeisprecher Matthias Graf sagt: «Bei den Geschwindigkeitsübertretungen stellten wir ebenfalls einen Rückgang fest.»

Aber: «Die leeren Strassen haben aber anscheinend auch zum Zu-Schnell-Fahren und zum unnötigen und störenden Umherfahren (Poser) animiert.» Entsprechend habe es Hinweise aus der Bevölkerung gegeben. Die Kantonspolizei Thurgau hat im Frühling und Sommer 91 Autoposer verzeigt. Lautstark präsentiert wurden die Autos unter anderem auf den Hauptstrassen entlang des Bodensees.