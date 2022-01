E-Musik Aus klingenden Wolken in Sturzbäche und retour: Reizvolles Neujahrskonzert in der evangelischen Stadtkirche Frauenfeld Die Frauenfelder Abendmusiken luden zum traditionellen Neujahrskonzert: Das Streichorchester Arco volante spielte am Abend des 1.Januar unbekannte Werke von «Meistern der zweiten Reihe».

Beim Abschlussapplaus für das Streichorchester «Arco volante» unter der Leitung von Reto Schärli. Bild: Christof Lampart

Neujahrskonzerte verbindet man in unseren Breitengraden häufig mit holder Wiener Melodienseligkeit: mit Programmen, die mehrheitlich aus diversen Polkas, Walzern und Operetten-Evergreens bestehen – und natürlich auch dem «Radetzkymarsch». Dass es jedoch auch ganz anders geht und sich lohnen kann, eher unbekannte Werke bekannter Musikgrössen für sich zu entdecken, zeigte der Auftritt des Streichorchesters Arco volante, das unter der musikalischen Leitung von Reto Schärli stand. Letzterer genoss ein Heimspiel, ist er doch nicht nur seit 2018 Chorleiter des Kirchenchors der katholischen Kirche St.Nikolaus in Frauenfeld, sondern gehört auch der Kommission der Frauenfelder Abendmusiken an. Jener Institution also, welche am Samstagabend in die evangelische Stadtkirche zum Neujahrskonzert einlud.

Unbekanntes von Meistern aus der zweiten Reihe

Klassischen Musikfreunden muss man die Namen von Jean Sibelius, Francis Poulenc, Edgar Elgar, Alexander Borodin oder Béla Bartók nicht erklären. Spannend wird es jedoch, wenn nicht die «Meister aus der zweiten Reihe» für einmal nicht mit ihren Meisterwerken in Verbindung gebracht werden, sondern wenn die Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft auf eher selten gespielte, jedoch kostbare musikalische Preziosen gelenkt wird.

So holte das sehr auf Klangschönheit bedachte Orchester das Publikum einleitend mit dem feierlichen «Andante festivo» von Sibelius ab.

Auf diesen luftigen und zugleich weihevollen Auftakt folgte das zuweilen sehr wuchtige «Konzert für Orgel, Streicher und Pauken g-Moll FP93» von Poulenc, das wie ein nicht endend wollender Sturzbach durch die dramatische Orgel (Christoph Lowis) eingeleitet und danach abwechslungsweise mal wie ein gemächlich dahinplätscherndes Bächlein wirkte, dann wieder im nächsten Satz des durchkomponierten Werkes wie ein gewaltiger Klang-Tsunami sich über das wie gebannt lauschende Publikum ergoss.

Reto Schärli bei einem anderen Projekt am Klavier. Video: PD

Weitaus lieblicher kam die sehr durchscheinend wiedergegebene «Serenade für Streichorchester e-Moll, op. 20» von Edgar Elgar daher. Schärli leitete den Klangkörper ganz bewusst dazu an, die pastorale Grundstimmung des ersten Satzes zu betonen, während der zweite Satz klar elegischer Natur war und der dritte unbeschwert sowie heiter – eben neujahrskonzertkonform – ausklang. Mit Alexander Borodins bearbeitetem «Notturno» aus dessen Streichquartett Nr. 2 bog das Orchester dann auf die Zielgeraden des einstündigen Konzertes ein, dass mit fünf rumänischen Volkstänzen Bartóks nun doch noch einen ganz gezielten tänzerischen Anstrich erhielt, der fulminant mit einem rumänischen Schnelltanz endete.