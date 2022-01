Aus für Traditionsfirma Nach 55 Jahren ist Schluss: Hans Eugster AG aus Hörhausen muss Bilanz deponieren – rund 30 Mitarbeitende verlieren Stelle Corona und die Brandstiftung von 2019 sind mitschuldig: Die Geschichte der Hörhauser Traditionsfirma Hans Eugster AG ist seit Mitte Januar zu Ende. Für die Mitarbeitenden und Lehrlinge seien gute Lösungen gefunden worden, heisst es.

Der Grossbrand zerstörte die Lager- und Produktionshalle der Firma Eugster. Bild: Andrea Stalder (06. November 2019)

Die Website ist Vergangenheit. Wer ab sofort nach der Hans Eugster AG in Hörhausen im Internet sucht, bekommt einen schlichten Text mit schonungslosem Inhalt zu lesen. Die Hans Eugster AG aus Hörhausen muss die Bilanz deponieren, heisst es dort. Damit endet die Geschichte der Holzbau- und Schreinerei-Traditionsfirma in der Gemeinde Homburg nach 55 Jahren.

Ronny Eugster, letzter Geschäftsführer der Hans Eugster AG. Bild: Salome Preiswerk Guhl (Mai 2020)

Mitte Januar musste Ronny Eugster – Geschäftsführer in dritter Generation – die Bilanz beim Bezirksgericht Frauenfeld deponieren. Für eine persönliche Stellungnahme zur Insolvenz war Eugster nicht zu erreichen. In der Mitteilung im Internet heisst es, dass verschiedene Schicksalsschläge für den jetzigen Schlussstrich verantwortlich sind, unter anderem die Brandstiftung im November 2019, als ein Schaden von mehreren hunderttausend Franken entstand. Hinzu gekommen sei die «wütende Coronapandemie».

Zürcherische Firma übernimmt Teil der Belegschaft sowie des Geschäfts

Die rund 30 Mitarbeitenden – die Belegschaft ist 2020 nach einer geglückten Nachlassstundung von 45 auf 33 Mitarbeitende gesunken – sollen eine Anschlusslösung gefunden haben, wie die Verantwortlichen schreiben. Auf der Website heisst es dazu:

«Der grossen Verantwortung für die Mitarbeitenden und für die Traditionsfirma Hans Eugster AG bewusst, wurde in den letzten Unternehmerhandlungen dafür gesorgt, dass für einen Grossteil der Mitarbeitenden und Lehrlinge eine gute Nachfolgelösung gefunden wurde.»

Die Liegenschaften übernimmt die Firma Werkholz GmbH, ein Spezialist im Massivholzbereich aus dem zürcherischen Fällanden, und nutzt sie in ein Kompetenzzentrum für Massivholzteile um. Ausserdem übernimmt sie einen Teil der Belegschaft sowie den seit dem Jahr 1900 bestehenden Bereich Gubler Leitern, welchen die Hans Eugster AG 2018 übernommen hatte.

TV-Moderator Köbi Koller (rechts) zu Besuch in der Schreinerei Eugster mit dem damaligen Geschäftsführer Richard Eugster. Bild: Reto Martin (21. Mai 2016)

Mit Wehmut und grossem Dank

Für Ronny Eugster und seine Mitarbeitenden ist die Auflösung der Hans Eugster AG sehr bitter, sei das Team unter der neuen Führung in den vergangenen Jahren doch sehr nahe zusammengewachsen, «wodurch sich eine sehr positive und starke Firmenkultur entwickelte». Weiter heisst es im Schreiben:

«Mit diesen Erfahrungen gestärkt, wird jede und jeder dieses Teams mit Sicherheit einer guten Zukunft entgegensehen können.»

Mit Wehmut und grossem Dank für das erbrachte Engagement wünsche Ronny Eugster jeder beziehungsweise jedem einzelnen Mitarbeitenden und Partner alles Gute für die Zukunft.

Thomas Wiget, Gemeindepräsident Homburg. Bild: PD

Für die Seerückengemeinde Homburg mit ihren knapp 1600 Einwohnerinnen und Einwohnern ist der Eugster-Konkurs ein harter Schlag, nachdem in Hörhausen Ende vergangenen Jahres bereits die 24-jährige Geschichte der Jenny Bedachungen endete. Gemeindepräsident Thomas Wiget, der sich noch gut an seine Rede anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Hans Eugster AG erinnert, sagt: «Es ist bedauerlich und nach einer so langen Zeit definitiv unlustig für alle.»