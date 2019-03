Münchwiler Grünen-Präsidentin macht sich als Humortrainerin selbständig Sibylle Stör, die Präsidentin der Grünen Ortspartei Münchwilen, hat ihren Beruf als Pflegefachfrau aufgegeben. Nun versucht sie es mit Humor. Christoph Heer

Grünen-Präsidentin Sibylle Stör wagt in ihrer Sirnacher Praxis den beruflichen Neuanfang. (Bild: Christoph Heer)

«Veränderung ist am Anfang schwer, in der Mitte chaotisch, aber am Ende wunderbar.» Mit diesem Leitbild empfängt Sibylle Stör (40) ihre Gäste. Gäste, die sich selber weiterentwickeln wollen. Menschen, die ihr Lachen verloren haben, oder solche, die an einem schwierigen Punkt ihres Lebens angekommen sind.

Als Präsidentin der Grünen Partei Münchwilen politisiert sie zudem im kommunalen Bereich und setzt sich für die Anliegen ihrer Mitmenschen ein. Jetzt sei aber Zeit für Veränderung, wobei sie diese Entwicklung schon länger vorantreibt. «Ich habe Prozesse durchgemacht. Über 20 Jahre lang habe ich mich für kranke und sterbende Menschen eingesetzt, jetzt ist die Zeit aber reif für Veränderungen», sagt die verheiratete Frau und zweifache Mutter mit glänzenden Augen.

Kürzlich hat sie an der Flurstrasse in Sirnach ihre Praxis eröffnet und freut sich, Menschen jeder Couleur zu empfangen. «Ich will meinen Gästen ein Werkzeug mit auf ihren weiteren Lebensweg geben. Ihnen zuhören und sie ihren eigenen Gefühlen näherbringen, damit sie sich sensibilisieren können, sich selbst wieder besser zu spüren.» In der Ostschweiz sind Humortrainer noch wenig bekannt, Sibylle Stör wird das nun ändern.

Mit Mamatanga Hari, ihrem zweiten Geschäftsbereich, hat sich Stör ein Konzept erarbeitet, das es so bisher noch nirgends gibt. «Mamatanga Hari bedeutet Freude und Leichtigkeit und stammt aus der Welt der Maori. Man lernt aufgestaute Energie und verborgene Kräfte zu befreien», erklärt sie. «In meiner Trickkiste ist ein riesiger Fundus an Methoden, Techniken und Übungen, aus denen jeder Einzelne das Passende aussucht und mitnimmt.»