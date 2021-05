Aufruf zur Mitarbeit Für die zweite Ausgabe des Frauenfelder Mitsommerfestes sind Vereine gesucht, die sich kulinarisch oder am Programm beteiligen wollen Am 14. Juni findet ein Informationsanlass für lokale Vereine statt. Das Fest selber soll nach 2019 nun im Juni 2022 zum zweiten Mal über die Bühne gehen.

Die lange Tafel am Mitsommerfest 2019 in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

(red) Noch etwas mehr als ein Jahr dauert es, bis vom 17. bis 19. Juni 2022 in Frauenfeld die zweite Ausgabe des Mitsommerfestes stattfindet. Wiederum sind die lokalen Vereine aufgerufen, sich aktiv am Programm und den Verpflegungsmöglichkeiten zu beteiligen. So heisst es in einer Medienmitteilung. Damit die Vereine erfahren, was sich ihnen am Mitsommerfest 2022 für Möglichkeiten bieten, veranstaltet das OK einen Infoanlass am kommenden 14. Juni um 18.30 Uhr. Je nach aktueller Situation findet der Infoanlass ausschliesslich online oder parallel dazu auch physisch mit Schutzkonzept im Murg-Auen-Park statt. Anmelden können sich Vertreterinnen und Vertreter von lokalen Vereinen auf der Website www.mitsommerfest.ch. Nach dem Infoanlass haben die Vereine bis im Oktober Zeit, ihre Ideen einzureichen.

Überraschend, verbindend und feinsinnig

Auch für die zweite Ausgabe ist es dem Organisationsteam des Festes wichtig, lokal und vielseitig zu sein. «Das Mitsommerfest soll überraschen, verbinden und feinsinnig sein», sagt Bettina Kunz, Medienverantwortliche des Mitsommerfestes. Wiederum gefragt seien kulinarische und kulturelle Angebote.

«Das Mitsommerfest lebt von der Kreativität unserer Vereine. Für neue Ideen sind wir sehr offen.»

Das sagt Martina Dumelin, Projektleiterin des Mitsommerfestes. Bei der ersten Austragung haben rund 60 Vereine mitgewirkt. Von Cocktailbar bis Kinderschminken war alles dabei. «Wir sind gespannt, was sich die Vereine für die nächste Ausgabe einfallen lassen.»

Das Mitsommerfest ist ein lokales Fest in Frauenfeld mit dem Ziel, die Stadt und das Zusammensein friedlich, nachhaltig und lokal zu feiern. Das Herz des Festgeländes wird wiederum eine 150 Meter lange Tafel unter den Kastanien auf der Promenade sein, umgeben von kulinarischen und kulturellen Angeboten von Frauenfelder Vereinen.