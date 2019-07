Aufruf der Stadt Frauenfeld: Kampf der Goldrute!

Die Goldrute, eine Neophytenart, verdrängt im Naturschutzgebiet in der Frauenfelder Grossen Allmend einheimsche Pflanzen. Die Stadt hofft deshalb auf Helferinnen und Helfer für zwei Pflegeeinsätzen in der Allmend am 16. und 17.August.