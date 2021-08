Aufruf Autor oder Autorin gesucht: Der Guntershauser Fritz Baumberger lebt mit verkürztem Arm und Beinprothese – und träumt von einer Autobiografie Das kürzlich publizierte Porträt über Fritz Baumberger hat ein positives Echo ausgelöst. Nun möchte der Guntershauser seine Lebensgeschichte in einem Buch niederschreiben. Dafür sucht er eine Buchautorin oder einen Buchautor.

Der 79-jährige Fritz Baumberger will seine in 22 Fotobüchern dokumentierte Lebensgeschichte um eine Autobiografie erweitern. Bild: Ralph Ribi

Bei einem Gespräch in der Alterssiedlung Aadorf erzählte Fritz Baumberger von seiner bewegten Lebensgeschichte (diese Zeitung berichtete). Trotz Behinderung – er bezeichnet sein Geburtsgebrechen lediglich als Abnormalität – meisterte er die vergangenen 79 Jahre seines Lebens ohne fremde Hilfe. Mehr noch: Ein verstümmelter Arm und ein stark verkürztes Bein hinderten ihn nicht daran, nach einer Berufslehre als Maschinenzeichner beruflich erfolgreich zu sein, die Welt zu bereisen, als Funkamateur mit allen Kontinenten Kontakt zu pflegen und in der übrigen Freizeit in mehreren Vereinen mit dem Flügelhorn zu brillieren. Baumberger sagt:

«Ich kann Ihnen einen ganzen Tag über mein Leben erzählen – und auch noch darüber hinaus.»

Nachdem der Artikel in der Tagespresse erschienen war, hat Baumberger vielerlei positive Rückmeldungen erhalten. Er fragt sich nun, ob sich nicht vielleicht Leute mit journalistischem Hintergrund oder Germanistik-Studierende finden liessen, die sich seiner Lebensgeschichte annehmen würden. Baumberger möchte sie gerne zu Papier bringen, fühlt sich selber aber mangels sprachlicher Kompetenz nicht dazu berufen.

Er möchte Interessierte darum bitten, ihn über die Alterssiedlung Aaheim in Aadorf zu kontaktieren.