Kultur Auflösen und neu machen als Strategie: Frauen-Kunst-Club des Kunstmuseums Thurgau hat Olga Titus als Gast Olga Titus ist Künstlerin mit Thurgauer Wurzeln und lebt mittlerweile in Winterthur. Ein verbindendes Element ihres Schaffens ist das Zusammenfügen von einzelnen Versatzstücken in neue Zusammenhänge.

Olga Titus, Künstlerin mit Thurgauer Wurzeln, lebt mittlerweile in Winterthur. Bild: Michel Canonica

Im Zentrum des nächsten Frauen-Kunst-Clubs, der am 8.Februar von 19 bis 21 Uhr und am 9.Februar von 14 bis 16 Uhr unter dem Titel «Versatzstücke» im Kunstmuseum Thurgau in der Kartause Ittingen stattfindet, stehen Olga Titus und ihre schillernden Paillettenbilder. Tausende von glänzenden Plättchen bilden ein vibrierendes Ganzes, das sich den Betrachtenden immer wieder anders präsentiert, je nach Licht, Perspektive und Lage der einzelnen beweglichen Teilchen.

Video: PD/Youtube

Seit kurzem ist ein solches Werk von Titus auch in der Sammlung des Kunstmuseums Thurgau vertreten. Die Künstlerin mit Thurgauer Wurzeln, die mittlerweile in Winterthur lebt, arbeitet mit unterschiedlichsten Medien. Ein verbindendes Element innerhalb ihres Schaffens ist das Zusammenfügen von einzelnen Versatzstücken in neue Zusammenhänge. Dabei ergeben sich oftmals skurrile und immer abgründige Bildwelten. Titus nimmt einen mit in ihre bizarr schönen Bildwelten und lässt am wachsamen Finden und subtilen Erfinden teilhaben. (red)

Anmeldung erforderlich: sekretariat.kunstmuseum@tg.ch