Aufforderungen aus dem Frauenfelder Quartier Ergaten-Talbach finden beim Stadtpräsidenten kein Gehör An der 115. Jahresversammlung des Quartiervereins Ergaten-Talbach standen nebst den ordentlichen Traktanden die Weihnachtsbeleuchtung und die Nachbarschaftshilfe im Zentrum der Diskussionen. Samuel Koch

Der Vorstand in leicht neuer Besetzung: Manuela Boltshauser, Barbara Hengartner, Daniela Germann, Präsident Fredy Meier, Katrin Neubrand, Fredi Bloch, Roland Möhl (neu) und Eros Rosati. (Bild: Samuel Koch)

Den Besucherrekord aus dem Vorjahr vermochten die Mitglieder des Quartiervereins Ergaten-Talbach nicht zu bestätigen. Trotzdem haben sich am Freitagabend knapp 150 Mitglieder im Alterszentrum Park zur 115. Mitgliederversammlung eingefunden.

Präsident Fredy Meier führte quick durch die Geschäfte. Jahresbericht, gleichbleibende Mitgliederbeiträge und Rechnung, die laut Kassierin Barbara Hengartner bei Ausgaben von rund 21'500 Franken mit einem Gewinn von knapp 2900 Franken schliesst, fanden Zuspruch.

Vakanz bei der Organisation des Sommerausflugs

Für die Erneuerungswahlen im Vorstand liess sich nach 14-jähriger Vereinstätigkeit einzig Doris Rüegg nicht mehr aufstellen, die trotz Abwesenheit mit Applaus und lobenden Worten gewürdigt wurde. Roland Möhl, bekannt durch die Fotogruppe, wählten die Mitglieder neu in den Vorstand. Anerkennung erntete auch das Ehepaar Hügli, das nach 14 Jahren die Organisation des Sommerausflugs in neue Hände übergeben will. «Wir suchen noch Nachfolger», sagte Meier.

Aufforderungen an Ehrengast Anders Stokholm, die Stadt möge sich doch finanziell an der Weihnachtsbeleuchtung beteiligen, fand indes kein Gehör. «Wir wollen künftig zusammen mit den Quartieren lieber in etwas Rechtes investieren», sagte Stokholm und informierte generell über anstehende Projekte.

Werbung für neues Angebot Nachbarschaftshilfe

Vor dem obligaten Znacht warb Hansjörg Rietmann dringlich für die Nachbarschaftshilfe: «Das Angebot steht, jetzt muss man es nur noch nutzen.» Der Quartierplausch im Schollenholz findet heuer wegen des Mitsommerfests Mitte Juni für einmal nicht statt.