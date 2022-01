Aufbereitung Über Landesgrenzen und neu auch Kantonsgrenzen hinweg? Es gibt einen weiteren Interessenten für die ausbaubereite Ara Diessenhofen In diesem Jahr laufen erste Abklärungen der zürcherischen Gemeinde Stammheim, ob sie ihr Abwasser dereinst in Diessenhofen reinigen könnte. Dort baut der Zweckverband für 8,5 Millionen Franken seine Anlage aus, um auch Abwasser aus dem Nachbarland zu klären.

Dank des grünen Lichts der Stimmberechtigten kann die Ara Diessenhofen ausgebaut werden. Bild: Reto Martin (14.01.2021)

Bekommt der Zweckverband Ara Diessenhofen bald weiteren Zuwachs. Bis Ende 2024 verbaut er auf dem Gelände der Kläranlage der Region Diessenhofen rund 8,5 Millionen Franken, um zukünftig auch das Abwasser der deutschen Nachbargemeinde Gailingen aufzubereiten. Jetzt tritt ein weiterer Interessent auf den Plan, und zwar von ennet der Grenze zum Kanton Zürich.

An ihrer traditionellen Bächtelitagsgemeindeversammlung vom Sonntag haben die Verantwortlichen der Zürcher Weinland-Gemeinde Stammheim bei der Abstimmung übers Budget 2022 auch einen Kredit im Bereich Abwasser und Kläranlage von 30'000 Franken erwähnt. Mit diesem Geld sollen Abklärungen für einen möglichen Anschluss an die Kläranlage Diessenhofen getroffen werden. Denn 2025 läuft die laufende kantonale Bewilligung für gemeindeeigene Kläranlage zwischen Unterstammheim und Waltalingen aus. Der Gemeinderat in Stammheim möchte nun frühzeitig und ohne Zeitdruck alle möglichen Optionen in verschiedenen Richtungen für eine Nachfolgelösung ausloten.

Sanierung der eigenen Anlage umgehen

Eine davon könnte mit einem Anschluss an die Kläranlage Diessenhofen liegen. Entsprechend ist man bereits auch im Gespräch mit der Gemeinde Diessenhofen, ob ein Anschluss an diese Kläranlage eine der möglichen Lösungen sein könnte. Damit könnte allenfalls eine anstehende vom Bewilligungsgeber geforderte kostspielige Sanierung oder Aufwertung der eigenen Ara Stammheim umgangen werden.

Die Ara Stammheim. Bild: Roland Müller

Doch es gibt auch Gründe, welche gegen die Ableitung des Schmutzwassers bis nach Diessenhofen sprechen. Das aus den vier Stammheimer Dörfern anfallende Abwasser wird nach dessen Reinigung direkt wenige Meter von der Ara entfernt wieder in den Mülibach geleitet, wo es Richtung Basadingen-Schlattingen weiterfliesst und später als «Geisslibach» bei Diessenhofen in den Rhein mündet.

Oberhalb des Einlaufes werden im langjährigen Mittel weniger als 57 Liter Wasser pro Sekunde verzeichnet, während es unterhalb der Kläranlage bereits 93 Liter sind. Somit würden dem Bach vor allem im Sommer bei längerer Trockenheit bei eher niedrigem Durchfluss beachtliche Wassermengen fehlen, was mit Blick auf den Fischbestand wiederum unerwünscht ist. (romü/sko)