Das Motto der kommenden Frauenfelder Fasnacht lautet «pHahntastisch» Eine Menge närrische «PHahntasie» und die Getränkehändler-Familie Hahn stehen im Zentrum der Frauenfelder Fasnacht 2019. Am 11.11. war Motto-Bekanntgabe. Mathias Frei

Da wird keiner durstig nach Hause gehen, denn irgendwo läuft immer noch ein Hahn. Die Rede ist von der Frauenfelder Fasnacht 2019, die für einmal recht spät vonstatten geht. Stadtübernahme am Schmutzigen Donnerstag ist erst am 28. Februar. Gestern Abend, traditionell am 11.11., war Mottobekanntgabe für die närrischen Tage. Die ersten Vorboten der Fasnacht zogen denn auch viel Volk ins Falkenpub, wo auch die Frauenfelder Guggenmusik Rungglä-Süüder spielte. Im Zentrum des Interesses standen aber das Motto und die dazugehörige Plakette.

«Die Frauenfelder Fasnacht ist einfach phantastisch.»

So wird die Frauenfelder Fasnacht 2019 definitiv «pHahntastisch», dies das Motto. Fasnacht sei Phantasie und Begeisterung, wolle empathisch sein und Emotionen wecken, erklärte Murganesen-Präsident Ivan Gubler. «Die Frauenfelder Fasnacht ist einfach phantastisch.» Zugleich könne man auch einen guten Getränkehändler immer brauchen. Dafür gibt es in Frauenfeld den traditionsreichen Getränkehandel der Familie Hahn. So kommt das Wortspiel «pHahntastisch» zustande. «Damit ist auch klar», so Gubler, «wer Obernarr 2019 wird: Seniorchef Niklaus, Geschäftsführer René oder dessen Bruder Stefan.»

«Wenn ich in eine Tasche meines 13er-Rat-Jacketts greife, finde ich mindestens einen Kronkorken und Konfetti.»

Dass schon bei der Mottobekanntgabe so viel verraten wird zum närrischen Oberhaupt, hat es laut Gubler in der Frauenfelder Fasnacht noch nie gegeben. So könnten sich die Gemeinderatspräsidentin und ihre Nachfolgerin auf den Hahn im Korb vorbereiten. Ob an der Fasnacht 2019 mehr Hennen zu erwarten sind oder ob es während den fünf närrischen Tagen vor allem Grillgüggeli zu essen gibt, wollte Gubler noch nicht verraten. Zu hoffen ist aber, dass ein Getränkehändler den Saftladen im Rathaus in den Griff bekommt. Indes ist klar: Das Motto färbt auf die Plakette ab, die einen Kronkorken zeigt. Das passt zu einem Getränkehändler. Und Gubler sagt: «Wenn ich in eine Tasche meines 13er-Rat-Jacketts greife, finde ich mindestens einen Kronkorken und Konfetti.»

