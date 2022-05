Wahl Thurgauer Grossratspräsidium: Auf eine Bernerin folgt die nächste Die Frauenfelder SP-Kantonsrätin Barbara Dätwyler wird glanzvoll zur neuen höchsten Thurgauerin gewählt. Sie zitiert Mani Matter und löst Brigitte Kaufmann ab - ebenfalls eine gebürtige Bernerin.

Hat das Kommando im Kantonsparlament übernommen: Barbara Dätwyler (SP, Frauenfeld). Donato Caspari

119 Stimmen von 125 möglichen, ein Wahlzettel wurde leer eingelegt, auf lediglich fünf stand nicht der Name Barbara Dätwyler: Die neue Grossratspräsidentin aus Frauenfeld darf sich mit Fug und Recht darüber freuen, mit einem Glanzresultat ins Amt der höchsten Thurgauerin gewählt worden zu sein.

Dabei war ihr Start als Vizepräsidentin vor einem Jahr noch von Turbulenzen geprägt. Oder wie es Dätwyler in ihrer Dankesrede am Mittwoch nach der Wahl zur Ratspräsidentin formulierte:

«Ich hatte einen etwas holprigen Start.»

Das lag aber nicht an ihr. Sondern die Kandidatur Dätwyler wurde damals kurzfristig aus der Taufe gehoben, nachdem die gemeinsame Kandidatin von SP und Grünen für das Vizepräsidium, Karin Bétrisey (GP), im Parlament durchgefallen war.

Politische Pragmatikerin aus Frauenfeld

Bei der diesjährigen Wahlsitzung verlief nun wieder alles in Minne − auch bei der Kür des Vizes, SVP-Kantonsrat Andreas Zuber (Märstetten), der mit seinen 116 Stimmen (leer 5, Vereinzelte 3) ebenfalls sehr gut gewählt wurde.

Mit Barbara Dätwyler folgt auf dem Stuhl der höchsten Thurgauerin eine gebürtige Bernerin auf die gebürtige Bernerin Brigitte Kaufmann. Dätwyler konnte ihre Vorgängerin denn auch als Grossratspräsidentin loben, die immer die Ruhe selbst geblieben sei − «wie halt Bernerinnen so sind». Und «um auch etwas in meiner Muttersprache bieten zu können», zitierte die neue Präsidentin den Liedtext von Mani Matters «Hier ir Schwyz», in formvollendeten Berndeutsch. Mit der SP-Kantonsrätin übernimmt eine an Amtsjahren relativ unerfahrene Politikerin das Ratspräsidium (seit 2018 im Parlament). Sie sei sich bewusst, dass das eher ungewöhnlich ist: «Es ist mir eine Ehre und ich danke für die Wertschätzung.» Dank auch an die Adresse der SP, denn:

«Ich bin nicht die Linkste der Fraktion, sondern eine pragmatische Exekutivpolitikerin aus Frauenfeld»

Kaufmanns Amtsjahr hatte es in sich

Brigitte Kaufmann (FDP), abtretende Präsidentin des Grossen Rates. Michel Canonica

Die Amtszeit ihrer Vorgängerin Brigitte Kaufmann war von einer Vielzahl von Ereignissen geprägt, wie sie in dieser Dichte in einem einzigen Jahr selten vorkommen: Weiter grassierende Corona-Pandemie, Angriff auf die Ukraine, BTS-Diskussion und Standesinitiative, grünes Licht für parlamentarische Fragestunden sowie die Einführung einer Klimakommission und nicht zuletzt die Steuerfusssenkung.

Kaufmann bezeichnete den Grossen Rat als «Resonanzkörper der Thurgauer Bevölkerung». Sie habe an vielen schönen Anlässen auftreten und die Grüsse sowie die Wertschätzung des Parlaments überbringen können. Und mit einem «es war sehr schön, vielen Dank!», verabschiedete sich Kaufmann vom Präsidentinnenstuhl.

Urs Martin muss sich mit 105 Stimmen begnügen

Cornelia Komposch (SP), neue Thurgauer Regierungspräsidentin. Ralph Ribi

Auch das Präsidium der Regierung wurde neu bestellt. Turnusgemäss wäre Carmen Haag als Regierungspräsidentin vorgesehen gewesen. Weil sie per Ende Mai zurücktritt, rückte Cornelia Komposch nach (118 Stimmen, ungültig 2, leer 2, Vereinzelte 3). Zum neuen Vizepräsidenten ist mit vergleichsweise bescheidenen 105 Stimmen Urs Martin gewählt worden(ungültig 1, leer 10, Vereinzelte 9).