Auf Schatzsuche mit der Wilener Dorfchronistin Daniela Wiesli investiert viel von ihrer Freizeit in die Erforschung der Geschichte von Wilen. Mit freiwilligen Helfern und Metalldetektoren ging sie im Ägelseegebiet auf Schatzsuche. Christoph Heer

Daniela Wiesli und Stefan Di Staso suchen historische Fundstücke. In einem Wohnhaus an der Ringstrasse werden sie fündig. (Bild: Christoph Heer)

Mit Leuchtweste, Handschuhen, Handschaufel und Metalldetektor ausgerüstet, durchforsteten letzthin drei Männer einen Wilener Acker im Ägelseegebiet. Manch ein vorbeikommender Fussgänger fragte sich, was das zu bedeuten habe, so auch der Herr auf seinem E-Bike, der kurz innehielt und gespannt beobachtete, was die auffallend gekleideten Personen da tun.

Die Sonne heizt kräftig auf an diesem Vormittag und immer wieder sind Piepgeräusche zu vernehmen. Die Wilenerin Daniela Wiesli ist mit drei ehrenamtlichen Helfern des Amts für Archäologie Thurgau auf einem Feld unterwegs und durchsucht dieses auf metallene Gegenstände. Bis zu 15 Zentimeter tief im Boden dürfen kleine Teilchen liegen, damit sie der Detektor noch orten kann. Bei grösseren Metallstücken ist die Suchtiefe beträchtlich grösser.

Piep, piep, wieder eine Münze

Daniela Wiesli freut sich an allem, was gefunden wird. «Hat das Fundstück keinen archäologischen Wert, bleibt immerhin die gute Tat, ein metallenes und womöglich gar bleihaltiges Stück aus dem Boden entfernt zu haben», sagt sie. An diesem Morgen piept es unaufhörlich. Hier ein verrosteter Nagel, da ein Flaschendeckel; viel Müll also und trotzdem interessant.

Auch auf dem Acker im Ägelsee-Gebiet werden Daniela Wiesli und Stefan Di Staso fündig. (Bild: Christoph Heer)

Es zeige, wie man einst mit der Natur umgegangen sei – und manchmal leider auch heute noch umgehe. «Früher war es selbstverständlich, den Abfall im Freien zu entsorgen. Allerdings wurde damals nicht nur Unrat vergraben – wir finden auf Feldern und Wiesen auch immer wieder Kreuze und Heiligenanhänger, die wohl niedergelegt wurden, um Missernten entgegenzuwirken», sagt Stefan Di Staso. Der Hemishofener, hauptberuflich im Aussendienst tätig, macht sich häufig auf die Suche nach Fundstücken. «Hierbei verdienen wir nichts. Es ist aber ein wichtiger Ausgleich zu meiner beruflichen Tätigkeit und an Spannung manchmal kaum zu überbieten», sagt er, bückt sich und gräbt eine alte Münze aus. Sein Metalldetektor piept pausenlos, umso mehr muss geschaufelt werden.

Für Privatpersonen verboten

Das archäologische Erbe gehört der Allgemeinheit und zur wissenschaftlichen Suche braucht es Fachwissen. «Aus diesen Gründen dürfen Privatpersonen nicht auf eigene Faust Fundstellen ausgraben oder gar mit Metalldetektoren nach alten Münzen oder anderen archäologisch wertvollen Objekten suchen», sagt Daniela Wiesli. Der Schutz von Kulturgütern ist in der Bundesgesetzgebung geregelt und Zuwiderhandlungen werden entsprechend strafrechtlich verfolgt. «Privates Suchen kann zur Zerstörung von Fundstellen und somit zum Verlust von wichtigen Informationen über die Vergangenheit führen», sagt die Wilenerin.

Zeitungen, Wurstklammern und ein Beil

Auch in einem alten, giebelbetonten Doppelhaus an der Ringstrasse, welches schon seit längerer Zeit leer steht und von der Denkmalpflege das Prädikat «wertvoll» erhielt, macht sich die Suchmannschaft auf, Verborgenes zu eruieren. Im Kellergeschoss, dunkel und feucht, werden Wände und Boden abgesucht. Metalldichtungen, Ohrringe, Beile ohne Schaft oder Münzen sind schnell ausfindig gemacht.

Gefunden im Keller des alten Wohnhauses an der Ringstrasse: Eine Ausgabe des "Tagesanzeigers" aus dem Jahr 1956. (Bild: Christoph Heer)

Daniela Wiesli sammelt und dokumentiert alles, egal ob archäologisch wertvoll oder nicht. Manchmal stösst man auch auf alte Zeitungen, wie hier an der Ringstrasse; dabei handelt es sich um eine Ausgabe des «Tages-Anzeigers» aus dem Jahr 1956. Daniela Wiesli und ihre Suchpartner engagieren sich in Fronarbeit für diese Tätigkeit. In enger Zusammenarbeit mit dem Thurgauer Amt für Archäologie werden sie in Zukunft noch öfter in Wilen unterwegs sein. «Unser Ziel ist es, ein möglichst grosses Areal abzusuchen, denn wer weiss, auf welche Zeugnisse der Vergangenheit wir noch stossen», sagt die studierte Übersetzerin und Mitarbeiterin vom Historischen Seminar der Universität Zürich.

Für die Suche hat Daniela Wiesli eine offizielle Bewilligung. Alle archäologisch wertvollen Fundstücke gehen sauber dokumentiert an das Amt für Archäologie Thurgau.