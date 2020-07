Auf der Suche nach Einzigartigkeit: Verein Kraftgegend Seerücken-Untersee präsentiert erste Produkte unter seinem Label «Seerücken-Untersee Kraftgegend» heisst ein neues Label. Nun sind die ersten Produkte auf dem Markt.

Vereinsmitglieder und Produzenten zeigen ihr neues Label. (Bild: ZVG/Andrea Scavini)

(red/kuo) Acht Monate nach seiner Gründung kann der Verein Kraftgegend Seerücken-Untersee bereits ein beachtliches Produktportfolio präsentieren: Schrofen Mini Beef-Burger im Stammer Safran-Bun, Chriesi-Röteligelée mit geräucherter Forelle, Pfyner Hirtenkäse-Chips mit Blüten, Heumilch-Tzaziki mit Schrofen Gyros und Piccadilly Chriesi, Pilgerhof-Erdbeer-Mochi, mit Balsamico gefüllte Wieland-Himbeeren, Stammer Bier. Was sich wie eine Speisekarte liest, wurde jüngst anlässlich einer Degustation im Garten des «Hirschens» in Stammheim präsentiert.

«Mit dieser Lancierung gelingt ein wichtiger Meilenstein für die von unserem Verein getragene Initiative», schreibt Geschäftsführerin Monika Pieren in ihrer Medienmitteilung. «Ab jetzt ist das Label in der Öffentlichkeit sichtbar und zeigt damit seine Attraktivität für weitere Markennutzer und Mitglieder.» Sieben Unternehmen konnte der Verein bereits für sein Label gewinnen: Arenenberg Salenstein, Chäsi Pfyn, Chriesiland Fruthwilen, Hirschen Stammheim, Lilienberg Ermatingen, Pilgerhof Wieland-Beeren Märstetten und Schrofen-Hof Kreuzlingen. Weitere sollen folgen. Notabene nicht nur Lebensmittelproduzenten. Denn in einem nächsten Schritt will der Verein, zusammen mit Vertretern aus den Branchen Kultur, Hotellerie und Detailhandel, weitere Pflichtenhefter erstellen und Produkte und Angebote mit dem Label «Seerücken-Untersee Kraftgegend» auszeichnen.

«Das Label basiert auf den vier Kriterien Herkunft, Typizität, hervorragende Qualität sowie Biodiversität/Nachhaltigkeit», schreibt Pierin weiter. Je Produkt oder Angebot seien in einem Pflichtenheft für die vier Kriterien klare, auf die Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten ausgerichtete Anforderungen definiert. «Mit dem Label Seerücken-Untersee Kraftgegend ausgezeichneten Produkte und Angebote sind deshalb einzigartig.»