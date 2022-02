Thurgau BTS doch noch realisieren: Eine Thurgauer Standesinitiative soll es richten Der Thurgauer Grosse Rat schickt eine Standesinitiative in die Bundesstadt, um Druck zu machen. Die Bürgerlichen votieren dafür, Linke und Grüne stimmen dagegen.

Kantonsrat Pascal Schmid: «Das Volk hat uns vor zehn Jahren einen klaren Auftrag erteilt.» Donato Caspari

Zuweilen war im Laufe der Debatte am Mittwoch im Grossen Rat ein Kontrollblick auf den Kalender angezeigt: Doch, doch, man schreibt das Jahr 2022 und nicht etwa 2012, als der Abstimmungskampf über den Netzbeschluss und die BTS im Kanton tobte. Die Debatte musste nämlich viele an die historische Auseinandersetzung von vor zehn Jahren über Thurtalstrasse und Netzbeschluss erinnern – die selbe Vehemenz und Unversöhnlichkeit, die selben Argumente. Ausgelöst hatte die neue Auseinandersetzung über eine alte Streitfrage der Bundesrat mit seinem Vorschlag, die BTS nicht in den nächsten Ausbauschritt des Strassenprogramms aufzunehmen −womit eine Realisierung bis 2040 kein Thema mehr wäre. Seither ist in der Thurgauer Politik Feuer im Dach.

«Jetzt alle Hebel in Bewegung setzen»

Am Mittwoch lag auf dem Tisch des Grossen Rats nun eine dringliche Motion für eine Standesinitiative, damit die BTS doch noch in den Ausbauschritt aufgenommen wird. «Wir müssen jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, um uns in Bern Gehör zu verschaffen», forderte Erstunterzeichner Pascal Schmid (SVP, Weinfelden). Die Thurtalachse sei die Lebensader des Thurgaus, sekundierte FDP-Kantonsrat Anders Stokholm (Frauenfeld):

Anders Stokholm, FDP-Kantonsrat. Donato Caspari

«Wenn wir keine Embolie riskieren wollen, dann muss die BTS gebaut werden.»

Auch zahlreiche weitere Unterstützer der Standesinitiative aus dem bürgerlichen Lager verwiesen auf das Volksmehr 2012, die vom Verkehr geplagten Dörfer im Thurtal und das überdurchschnittliche Bevölkerungswachstum. Gallus Müller (Fraktion Mitte/EVP, Guntershausen) erinnerte an die täglichen Staus zu Stosszeiten. «Die betroffenen Dörfer werden förmlich zweigeteilt.» Schon vor zehn Jahren hätten auf der Thurtalachse unhaltbare Zustände geherrscht, sagte Daniel Frischknech (EDU, Romanshorn). Seither sei die Bevölkerung um weitere 15 Prozent gewachsen. Man fühle sich im Thurgau vom Bund nicht ernst genommen, klagte Martina Pfiffner Müller (FDP, Gachnang)

«Die BTS ist die falsche Lösung»

Gegen die Standesinitiative argumentierten Grüne, SP und GLP. Die Dörfer mit Durchgangsverkehr bräuchten zwar eine Lösung, räumte Sandra Reinhart (GP, Amriswil) ein.

Sandra Reinhart, Kantonsrätin Grüne. Donato Caspari

«Die BTS ist aber die falsche Lösung und das ist für uns schon längst klar.»

Als blossen Geschützdonner, der nicht mehr wert sei als ein einzelner Vorstoss eines Bundesparlamentariers, bewerte Felix Meier (SP, Romanshorn) die Standesinitiative. Das Ganze diene lediglich dazu, «dem Publikum weis zu machen, dass man noch etwas reissen kann». Der Strassenbau sei die unsinnigste und teuerste Form von Wirtschaftsförderung, liess Jost Rüegg (Grüne, Kreuzlingen) alte Strassenkämpfe wieder aufleben. Ueli Fisch (GLP, Ottoberg) sprach von einer «Zwängeli-Motion». Nichts in der Welt sei alternativlos, «auch die BTS nicht». Es gelte jetzt, diese Alternativen zu diskutieren.

Wichtig für den Zusammenhalt

Baudirektorin Carmen Haag versicherte, dass für die Kantonsregierung klar sei, dass die BTS in den Ausbauschritt 2023 für Nationalstrassen gehöre. Offensichtlich wolle das zuständige Departement in Bern keine neuen Strassen mehr bauen, vor allem nicht im ländlichen Raum. Das könne nicht sein. «Die Schweiz ist ein föderalistisches Land. Dass alle Regionen berücksichtigt werden, gehört zum Zusammenhalt des Landes.»

Mehrere Rednerinnen und Redner nahmen die Baudirektorin auch gegen in der Thurgauer Zeitung geäusserte Kritik in Schutz. Es sei unfair, sie als Hauptverantwortliche für die verfahrene Situation zu bezeichnen. «Sie hat vielmehr geschaut, dass das Feuer weiter brennt», sagte etwa Stephan Tobler (SVP, Egnach). Haag selbst verwies auf die politische Kultur im Thurgau, die ein wertvolles Gut sei und die sie weiter hochhalten werde.

Die Motion für die Standesinitiative wurde mit 76 gegen 43 Stimmen überwiesen.