Öffentliche Führung Zwischen Hüttwiler- und Nussbaumersee begaben sich Interessierte auf die Spuren des Eiszeit-Gletschers Bei Bilderbuchwetter hatte Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus am Samstagnachmittag zu einer inhaltlich dichten Wanderung in der ökologisch und kulturhistorisch interessanten Seenlandschaft zwischen Iselisberg und Seerücken eingeladen. Sara Bangerter von der Stiftung Seebachtal leitete die Führung.

Sara Bangerter (rechts) von der Stiftung Seebachtal führt die Interessierten durch die Seenlandschaft. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Sie waren am Samstagnachmittag in die Seenlandschaft gekommen, um gedanklich und naturnah wandernd unter anderem Geschichten über den eiszeitlichen Gletscher nachzuspüren: Sara Bangerter von der Stiftung Seebachtal und ihre Gruppe von Wissbegierigen. Die geführte Tour rund um den Hüttwiler- und Nussbaumersee fand auf Einladung von Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus statt – bei Bilderbuchwetter. Es wurde eine komplexe Führung, denn schon beim Start zeigte Sara Bangerter in ihrer Einführung über das heute national geschützte Naturschutzgebiet Seebachtal auf, wie zahlreiche biologische, chemische und physikalische Vorgänge sich gegenseitig beeinflussen.

Gründung der Stiftung Seebachtal erfolgte 1994

Sara Bangarter (rechts) erzählt Spannendes über das Seebachtal. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Mittels Übersichtskarte nahm sie die Gruppe mit in die landschaftliche Kunde des Seebachtals, die Geschichte, die Kulturgeschichte und in die Gegenwart, wo in den letzten Jahren grosse Umwandlungen zugunsten der Natur realisiert wurden. Die Gründung der Stiftung Seebachtal im Jahr 1994 zum Schutz der drei Seen brachte auch ein neues Bewusstsein für dieses einmalig schöne Gebiet. Überraschend war, dass die kleine Teilnehmergruppe unter anderem mit der neuen Hüttwiler Gemeindepräsidentin Sabine Peter Köstli ein breites Wissen mitbrachten. So konnte Bangerter im Dialog spannende Details aufzeigen, von Torfabbau und Wasserstand über Biberansiedlung und Seeabsenkung bis zu Amphibienförderung und den archäologischen Funden. «Hat sich gelohnt», sagte eine Teilnehmerin. Der Applaus für Bangerter bestätigte dies.