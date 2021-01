Auf dem Weg zum neuen Erlebnis Murg: Frauenfelds Stadtfluss soll für die Bevölkerung zugänglich werden und zugleich eine ökologische Aufwertung erfahren Das Ziel ist ein grosser naturnaher Stadtpark, der sich im Murgraum durch Frauenfeld schlängelt. Start der Testplanung für das Freiraumkonzept Murg ist nächsten Frühling. Drei interdisziplinäre Planerteams werden verschiedene Gewässerabschnitte bearbeiten.

Die Murg mitten in der Stadt hinter dem Schlosspark: zugänglich. (Bild: Andrea Stalder)

Murg – die grosse Unbekannte. «In Frauenfeld ist der Murgraum unglaublich spannend, aber in den Köpfen der Bevölkerung kaum präsent.» Stadtbaumeister Christof Helbling sagt das – und will diesen Umstand ändern. Es geht ums derzeit noch etwas im Altwasser stehende Image des Flusses, der durch die Stadt fliesst, und um die positive Wirkung, welche die Murg auf die Frauenfelder hat.

Das Beste von drei Teams für die Planung Aus einer Testplanung, wie beim Freiraumkonzept Murg, resultiert kein Siegerprojekt. In diesem Fall bearbeiten drei Teams verschiedene Abschnitte der Murg. Ihre Auswahl erfolgt im erweiterten Einladungsverfahren mit vorheriger Bewerbung. Die Teams müssen sich aus den Fachbereichen Landschaftsarchitektur und Verkehrsplanung zusammensetzen. Erwünscht sind auch Bezüge zu Branding/Marketing und Ökologie. Für die weitere Konkretisierung können aus der Testplanung Projektelemente der drei Teams zusammenführt werden. (ma)

Christof Helbling, Stadtbaumeister. Andrea Stalder

Ideen gibt es schon viele bei Stadtbaumeister Helbling und Stadtplaner Adrian Sauter. Da könnten Flachuferbereiche und Stufen zur Murg hinunter entstehen – etwa auf Höhe der hinteren Badiwiese. Es gibt Ideen für eine Parkanlage hinter dem Walzmühleareal auf der Halbinsel zwischen Murg und Murgkanal, wo heute Gärten stehen. Helbling spricht vom kleinen Bruder des Murg-Auen-Parks. Und es gibt Gedanken an eine Nord-Süd-Veloverbindung der Murg entlang – analog zum Regio-Veloweg in Ost-West-Richtung.

«Ziel ist es, einen langgezogenen Stadtpark der Murg entlang zu entwickeln.»

Das sagt Helbling. Paradebeispiel, wie die Murg erlebbar gemacht werden kann, auch im Zusammenspiel mit einer ökologischen Aufwertung, sei der Murg-Auen-Park.

Erschliessung für Fuss- und Veloverkehr grosses Thema

Damit diese Ideen dereinst Realität werden, hat die Stadt, konkret das Amt für Hochbau und Stadtplanung in Stadtrat Andreas Ellikers Departement für Bau und Verkehr, eine Testplanung für das Freiraumkonzept Murg lanciert.

Kurz erklärt: Der Murgraum soll zugänglicher werden für die Bevölkerung und erlebbar. Es soll auch Platz haben für eine ausgeprägtere Biodiversität des Gewässerraums. Will heissen: attraktive Aufenthaltsfläche geben, aber auch punktuelle Zugänge zum Wasser. In den einen Bereichen wird dem Menschen mehr Platz eingeräumt, in anderen der Natur. Ebenfalls im Fokus stehen die Verbindungen zu anderen Grün- und Freiräumen auf Stadtgebiet, konkret die Murgzuflüsse. Und bei der Zugänglichkeit spielt die Erschliessung für den Fuss- und Veloverkehr eine grosse Rolle.

Der Altlauf im Murg-Auen-Park. (Bild: Reto Martin)

Über allen aktuellen Planungen im Bereich Verkehr und Stadtentwicklung schwebt das sogenannte Gesamtbild. Bis Ende Jahr soll laut Helbling ein erstes Zielbild stehen, von dem man fürs Freiraumkonzept Murg ableiten kann. Für die Murgraumaufwertung hat sich bereits ein entsprechendes Begleitgremium gebildet. Das Verfahren wird von der Planar AG für Raumentwicklung aus Zürich organisiert. In einem nächsten Schritt gilt es, die drei beteiligten Teams auszuwählen (siehe Kasten). Der Startschuss für die Planerarbeit soll im kommenden Frühling erfolgen. Stadtplaner Sauter sagt:

«Wenn im Frühling alles wieder blüht, können die Planerteams den Murgraum anders, positiver erfahren.»

Eingaben im Aggloprogramm 5

«Es ist wichtig, dass die Ansprüche des Menschen und der Natur im Gleichgewicht sind», sagt Stadtrat Andreas Elliker. Eine Belebung berge zwar stets auch gewisse Gefahren, denn Natur bleibe nun mal Natur. Aber:

«Der Stadtrat ist überzeugt, dass eine Aufwertung des Frei- und Grünraums einen grossen Mehrwert für die Bevölkerung schafft.»

Andreas Elliker, Stadtrat Departement Bau und Verkehr. (Bild: Andrea Stalder)

Das sagt Elliker. Angedacht sei, dass verschiedene Elemente in die Einreichung des Agglomerationsprogramms der fünften Generation einfliessen würden. Für alle Beteiligten ist auch klar: Die Murgraumaufwertung ist ein Generationenprojekt, das etappiert realisiert werden soll.

Das Konzept ist nur konsequent. Frauenfeld soll wachsen. Innere Verdichtung ist angesagt. Da bilden aufgewertete Grün- und Freiräume den notwendigen Gegenpol zur höheren baulichen Dichte.