Wahl Auf dem Bock statt auf der Kanzel: EVP-Gemeinderat und Pfarrer Samuel Kienast ist neuer höchster Frauenfelder Am Mittwochabend erfolgte vor viel Publikum die glanzvolle Wahl von Samuel Kienast (Fraktion Die Mitte/EVP) zum Frauenfelder Gemeinderatspräsidenten. Neuer Vize ist Pascal Frey (SP). Kienast verspricht, jede Sitzung mit einem Witz und einem Bibelvers zu beginnen.

Ein Handschlag zählt: der neue Vizepräsident Pascal Frey und der neue höchste Frauenfelder Samuel Kienast. Bild: Belinda Schmid

Hoffentlich komme das gut, sagt Samuel Kienast. Der neue Frauenfelder Gemeinderatspräsident spricht vom Risiko, dass die Stadt nun von zwei Pfarrern geführt werde – von Stadtpräsident Anders Stokholm und dem EVP-Mann, der bislang das Vizepräsidium innegehabt hat.

Am Mittwochabend ist im Grossen Bürgersaal angerichtet für die Wahlsitzung. Viel Publikum hat sich auf der Galerie eingefunden – und lässt sich trefflich unterhalten von den Witzen des neuen höchsten Frauenfelders. Denn der 49-jährige evangelische Pfarrer verspricht – oder droht? – dem Rat, inskünftig jede Sitzung mit einem Witz und einem Bibelvers zu beginnen.

Samuel Kienast auf dem Bock. Bild: Belinda Schmid

«Denn wenn man zuerst miteinander gelacht hat, politisiert es sich dann anders.»

Und aus der Bibel werde er jeweils zitieren, so Kienast, weil man in der Politik viel Weisheit brauchen könne.

Der neue Präsident zitiert gleich mal aus der Bibel

Der Gemeinderat an der Wahlsitzung 2022. Bild: Belinda Schmid

Kienast kann bei 34 Anwesenden deren 33 Stimmen auf sich vereinen – bei eigener Enthaltung. Der EVP-Politiker hat es im Übrigen mit der Zahl sieben, die seine Lieblingszahl ist. Er wirkt seit sieben Jahren im Gemeinderat und hat das insgesamt 77.Ratspräsidium inne. Für seinen Vorgänger Claudio Bernold (FDP) hat Kienast viel Lob übrig: «Wenn ich so souverän amten kann wie du, bin ich glücklich.» Kienast verspricht in seiner Antrittsrede, sich in das höchste Ehrenamt der Stadt «reinzuknien». Und er freut sich ausserordentlich, dass man sich jetzt wieder die Hand geben kann. Kienast macht gleich ernst und zitiert aus dem Markus-Evangelium:

«Wer der Grösste sein will, sei der Diener von allen.»

Das wolle er auch in seinem Amtsjahr verwirklichen und die politische Arbeit als Dienst an der Bevölkerung betrachten.

Ratsbüromitglied Renate Luginbühl beim Einsammeln der Wahlzettel. Bild: Belinda Schmid

Kienasts neuer Vizepräsident schafft die Wahl ebenso glanzvoll: Auf Pascal Frey (SP) entfallen bei nunmehr 35 Anwesenden 34 Stimmen – bei eigener Enthaltung. Frey politisiert seit zwölf Jahren im Rat und ist SP-Fraktionspräsident. Der neue Vize bekommt vom neuen höchsten Frauenfelder auf dem Bock auch gleich ein erstes Ämtli. Frey müsse darauf Acht geben, sagt Kienast, dass die Pfarrherren im Saal nicht zu lange predigten.