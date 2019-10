Auch Nein-Sager werden älter, aber der Grossteil des Frauenfelder Stadtparlaments sagt Ja zur Fachstelle für Alters- und Generationenfragen Ja zur Überführung der Alters-Fachstelle in einen Regelbetrieb. Gegenwehr gab es im Gemeinderat nur von wenigen Bürgerlichen. Einzelne Exponenten von SVP, EDU, FDP und GLP stimmten Nein. Mathias Frei

An einer Gemeinderatssitzung im Grossen Bürgersaal. (Bild: Andrea Stalder, 26. Juni 2019)

Freunde sind gut, mehr Freunde sind besser. Das gilt auch für die städtische Fachstelle für Alters- und Generationenfragen, die offensichtlich beliebter geworden ist. Oder: Deren Notwendigkeit und Nutzen offensichtlicher geworden sind. Am Mittwochabend sprachen sich 26 Gemeinderäte für die Überführung der Fachstelle in einen Regelbetrieb ab 2020 aus. Vor drei Jahren, als es um den befristeten Weiterbetrieb des Angebots gegangen war, stimmten 24 Gemeinderäte Ja. Im Vergleich zum Beschluss aus dem Jahr 2016 gab es nun auch weniger Nein-Sager – noch sieben statt elf.

Elsbeth Aepli, Stadträtin. (Bild: Donato Caspari)

Kritik kam damals wie nun drei Jahre später aus bürgerlichen Reihen – am Mittwoch von einzelnen Exponenten der SVP, EDU, FDP und GLP. Auch die Nein-Sager seien willkommen, wenn sie dereinst einmal Hilfe von der Fachstelle bräuchten, beschied ihnen die zuständige Stadträtin Elsbeth Aepli.

Kosten betragen weiterhin 80'000 Franken jährlich

Die Fachstelle besteht seit 2014. Die Kosten werden sich auch in Zukunft auf 80'000 Franken pro Jahr belaufen, bei einer 50-Prozent-Stelle. Nachdem der Kanton seit 2017 einen jährlichen Beitrag über 10'000 Franken geleistet hat, sei dieser auch für das kommende Jahr in Aussicht gestellt, heisst es in der Botschaft des Stadtrats.

Ein Blick durch den Schalter in die Fachstelle im Rathaus. Im Hintergrund telefoniert Leiterin Verena Rieser. (Bild: Mathias Frei)

Aepli verwies auf die demografische Entwicklung. «Das ist eine Herausforderung für die Stadt.» Die Fachstelle, deren gesetzliche Grundlage für die Kommunen im kantonalen Gesundheitsgesetz festgeschrieben ist, habe auch einen finanziell quantifizierbaren Nutzen, erklärte Aepli. Wenn dank guter Triage und Information drei Personen sechs Monate später ins Pflegeheim (bei tiefer Pflegestufe) müssten, koste das den Steuerzahler gesamthaft 45'000 Franken weniger an Restkosten. Der Nutzen der Stelle gehe aber weit über das Quantifizierbare hinaus.

SVP/EDU-Fraktion übt einige Kritik

Christa Zahnd, Gemeinderätin SVP. (Bild: PD)

«Unsere Fraktion steht dieser Fachstelle sehr kritisch gegenüber», hielt Christa Zahnd (SVP) fest. Sie störte sich am tiefen Anteil an Beratungen und mutmasste über nicht optimale Öffnungszeiten. Und:

«Das Funktionieren der Fachstelle ist mittlerweile sehr an die aktuelle Stelleninhaberin gekoppelt.»

Ursula Duewell, Gemeinderätin FDP. (Bild: PD)

Ursula Duewell (FDP) sprach von kontroversen Diskussionen in ihrer Fraktion. Es liesse sich sagen, dass es bereits viele Altersinstitutionen gebe. Doch genau diese Vielfalt und Unübersichtlichkeit könne für ältere Menschen zum Problem werden. Zudem liessen sich mit den Netzwerktreffen, organisiert durch die Fachstelle, Doppelspurigkeiten vermeiden.

Susanna Dreyer, Gemeinderätin CVP. (Bild: PD)

Vor allem den Nutzen der Fachstelle sahen die Fraktionen von CH/Grüne/GLP, CVP/EVP und SP. Susanna Dreyer (CVP) sprach von der sehr guten «zielgruppengerechten Aufbauarbeit» der Fachstelle, die heute «bei den älteren Semestern der Stadt anerkannt» sei. Im Sinne einer Generationengerechtigkeit solle das Geld der betagten Steuerzahler nicht nur in Strassen fliessen, sondern auch in die wichtige Beratung im Alter. Sie sagte:

«Wenn der Gemeinderat diese Fachstelle versenkt, handelt er grobfahrlässig.»

Pascal Frey, Gemeinderat SP. (Bild: PD)

Salome Scheiben, Gemeinderätin CH. (Bild: PD)

Salome Scheiben (CH) hielt fest, dass sich die städtische Fachstelle und die Pro Senectute gut ergänzten. Zudem sei eine neutrale städtische Stelle niederschwelliger. Er sei der Meinung, dass das Geld mit dieser Stelle gut eingesetzt sei, sagte Pascal Frey (SP). Die Koordination der Stelle könne helfen, dass ältere Menschen länger daheim leben könnten. Und durch die Vernetzung entstünden Vertrauen und eine fruchtbare Zusammenarbeit.