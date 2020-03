«Auch für Bauten im Wald braucht es eine Bewilligung»: Regierungsrat spricht sich gegen umstrittene Waldhütten der Primarschulgemeinde Gachnang aus Der Regierungsrat hat die Einfache Anfrage von CVP-Kantonsrat Peter Bühler zu den Gachnanger Waldhütten beantwortet. Klar und deutlich.

Eine der beiden umstrittenen Waldhütten der Primarschulgemeinde Gachnang im Dorf Rosenhuben. Bild: Rahel Haag (19. Dezember 2019)

Den meisten Kindergärten und Schulen im Kanton genügten für den Unterricht im Wald Einrichtungen, die unterhalb der Schwelle der Baubewilligungspflicht liegen. «Hütten aus Holz und teilweise Plastik, wie sie in Gachnang stehen, gehören in der Regel nicht dazu und unterstehen zu Recht der Bewilligungspflicht – ansonsten wäre der Wald innert Kürze nach Belieben möbliert, obwohl er ein grosses Rückzugsgebiet für Tiere und Pflanzen darstellt.» Dies schreibt der Regierungsrat in seiner fünfseitigen Antwort auf die Einfache Anfrage von CVP-Kantonsrat Peter Bühler aus Ettenhausen. Sie fällt deutlich aus.

«Auch für Bauten im Wald braucht es eine Baubewilligung»

heisst es weiter. Waldunterstände oder Hütten für Kindergarten- und Schulkinder stellten diesbezüglich keine Ausnahme dar.

So verfinstert sich der Himmel über Gachnang. Im vergangenen Jahr war ein Streit um die beiden Waldhütten der Primarschulgemeinde Gachnang in einem Waldstück im Dorf Rosenhuben entbrannt. Eine Privatperson hatte beim Forstamt des Kantons Thurgau eine Meldung gemacht. Nach einer Begehung hatte dieses festgelegt, dass die beiden Hütten bis Ende September 2020 abgerissen werden müssen.

Sven Bürgi, Präsident der Primarschulgemeinde Gachnang. (Bild: Reto Martin)

Der Grund: Die Hütten sind dermassen umfangreich, dass eine Baubewilligung erforderlich wäre. Eine solche liegt aber nicht vor. «Sollten wir die Unterstände abbrechen müssen, laufen die Eltern Sturm», befürchtete damals Sven Bürgi, Präsident der Primarschulgemeinde Gachnang.

Nicht zu gross und gleichzeitig funktional

Er habe Verständnis dafür, dass die Regierung illegale Hütten nicht dulden könne, sagt Peter Bühler.

«Gleichzeitig erwarte ich vom Forstamt Flexibilität.»

Peter Bühler, CVP-Kantonsrat (Bild: PD)

In einem nächsten Schritt wolle er mit Sven Bürgi Kontakt aufnehmen und diskutieren, wie es weitergehen soll. «Ich hoffe und erwarte, dass eine legale Lösung gefunden werden kann», sagt Bühler. Ihm ist bewusst, dass man die bestehenden Hütten massiv verkleinern müsste. Er sagt:

«Am Ende dürfen sie nicht zu gross, müssen gleichzeitig aber noch funktional sein.»

Immerhin bräuchten die Kinder einen geschützten Rückzugsort. Dies hatte in der Vergangenheit auch Bürgi immer wieder betont. Die Begründung: «Wir gehen mit den Kindern bei jedem Wetter in den Wald.»

Dem stimmt der Regierungsrat nur bedingt zu. Er sei überzeugt, dass Waldbesuche auch ohne Bauten im Wald möglich seien. Deshalb sehe er auch keine Gefahr, dass Kindergärten und Schulen darauf verzichten würden.

«Zudem bekunden Kinder in der Regel weniger Mühe mit schlechtem Wetter als Erwachsene»

schreibt er. Darüber hinaus sei der Wald bei starkem Wind und Unwettern generell zu meiden. «Wie die jüngsten Ereignisse in Gachnang gezeigt haben, schützen auch vermeintlich sichernde Unterstände nicht vor Gefahren, sondern können sogar selber zur Gefahr werden.» Damit bezieht sich der Regierungsrat darauf, dass wegen eines Sturms Anfang Februar eine Tanne auf eine der Waldhütten gestürzt war.