Attraktion Zuckerwatte, Trompetensigi und Abstandslinien: Martinimarkt Diessenhofen zog die Massen an Nach einem Jahr Zwangspause durfte der Martinimarkt Diessenhofen dank eines strengen Schutzkonzepts wieder über die Bühne gehen. Hunderte Besucherinnen und Besucher schlenderten durchs Zentrum im Rheinstädtchen.

Zuckerwatte, ein Muss für jeden Markt: Die viereinhalbjährige Diar geniesst, ihre Schwestern müssen zuschauen. Bild: Dieter Ritter

Fast wie vor Corona. So ist am Sonntag und Montag der Martinimarkt in Diessenhofen über die Bühne gegangen, an welchem Hunderte von Marktbesucherinnen und -besuchern ins Zentrum des Rheinstädtchens strömten. An sechzig Ständen zwischen der Stadtapotheke im Westen und dem Lindenplatz im Osten konnte gestöbert werden. Vor Corona kamen jeweils etwa vierzig Aussteller mehr. Marktchefin Brigitte Schraner sagte:

«Treue Kundschaft gab wegen Corona oder altershalber auf.»

Eine besondere Attraktion und beliebter Treffpunkt war die mobile Brauerei «Fahrtwind» am Sternenplatz. Sie war auf einem Anhänger montiert und schenkte frisch gezapftes Bier aus. Es sei spritzig, naturtrüb und nicht pasteurisiert, rühmt Thomas Schmid. Er und seine Frau Lis sind Inhaber der Brauerei.

Am Stand der evangelischen Kirchgemeinde fand man Handarbeiten und Weihnachtsguetsli. «Alles stellte unsere Kreativgruppe her», sagte Irina Sutter, Mitglied der Kirchenvorsteherschaft. Der Erlös geht an die Senioren-Betreuung und an Bedürftige in Osteuropa. Kuriositäten und Reisen durch die Vergangenheit boten Sigi Michel alias schweizweit bekannter Trompetensigi und seine Verlobte Patrizia Gnädinger aus Langwiesen an. Sigi sagte:

«Was Du hier siehst, ist ein Bruchteil von dem, was ich zu Hause habe.»

Sigi Michel und seine Verlobte Patrizia Gnädinger zeigen einen Teil ihrer umfangreichen Sammlung an Kuriositäten. Bild: Dieter Ritter

Farbenfroher Lunapark und strenge Regeln

Schon von weitem hörte man gelegentliches Kreischen und die Kakofonie eines Musikdurcheinanders. Es kam vom Lunapark auf der Viehwies. Er bot Unterhaltung für jedes Alter. Die Kleinsten durften auf dem herzigen Pinky-Karussell auf einem Reh, Hahn oder Pferd reiten, die Grösseren wagten sich auf die fliegenden Stühle, die an langen Ketten ihre Runden drehten.

Die vierjährige Tara wählte für ihre Fahrt auf dem Pinky-Karussell das herzige Bambi, ihre Cousine Mila fährt einen Renntöff. Bild: Dieter Ritter

Wegen Corona erliess die Stadtgemeinde ein für den Markt angepasstes Schutzkonzept. Jeder Stand musste Desinfektionsmittel für die Besucherinnen und Besucher bereithalten und für das Standpersonal Schutzmasken und Einweghandschuhe. Abstandslinien sorgten dafür, dass die Kundschaft nur einzeln zum Stand ging. Im Lunapark mussten die Bahnbetreiber mit Durchsagen und Plakaten die Gäste auffordern, Abstand zu wahren.

Für die Bewirtung in Räumen galt die 3G-Regel. «Deshalb haben wir in diesem Jahr auf unser traditionelles Raclettezelt verzichtet. Eine Kontrolle wäre schwierig gewesen», erklärte Priska Butti. Sie führt mit ihrem Mann Pius ein Eisenwarengeschäft. Ihr Laden blieb allerdings an beiden Markttagen offen. Auch die Pfadi verzichtete aus dem gleichen Grund auf ihre Kaffeestube.