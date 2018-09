Astrid Keller kandidiert für das Aadorfer Schulpräsidium Der Rücktritt von Keller aus der Schulbehörde geschieht aus einem formellen Grund. Die Behörde möchte ihren Teil zur Kandidatensuche für die Ersatzwahlen im November beitragen. Roman Scherrer

Die Aadorfer Schulbehörde mit Astrid Keller, Martin Köstli, Sandra Gansner Lienau, Andreas Spring und Nino Heider stösst am 12. Februar 2017 auf die Gesamterneuerungswahl an. (Archivbild: Olaf Kühne)

In der Aadorfer Schulbehörde sind bei den Ersatzwahlen am 25. November drei Vakanzen zu besetzen. Dies ist die Folge der Turbulenzen in der Behörde, ausgelöst durch den Rücktritt von Schulpräsident Martin Köstli. Nachdem Behördenmitglied Andreas Spring bereits im Juli erklärte, dass er sein Mandat per Ende 2018 abgeben wird, gab die Schulgemeinde in dieser Woche auch bekannt, dass Astrid Keller auf Ende Jahr zurücktreten wird.

Die Behörde verlassen will Astrid Keller allerdings nicht. So hat ihr Rücktritt denn auch einen formellen Grund: Sie wird bei der Ersatzwahl für das Amt der Schulpräsidentin kandidieren, wie die Schulgemeinde mitteilt.

Stellvertretung zu zweit

Der Amtsantritt für die bei der Ersatzwahl neu gewählten Personen erfolgt am 1. Januar 2019. Bis dahin übernehmen Vize-Schulpräsident Nino Heider und Astrid Keller die Stellvertretung des Schulpräsidiums interimistisch. Die Schulbehörde dankt in ihrer Mitteilung den Parteien für die Kandidatensuche. Sie sei gerne bereit, die Aufgaben der Behörde vorzustellen und hoffe auf eine «variantenreiche Auswahl» für die Stimmbürger.

Die Aadorfer Interpartei führt zurzeit Einzelgespräche mit möglichen Kandidaten für die Schulbehörde. Viel Zeit bleibt ihr dafür nicht mehr. So müssen die Kandidaten bis 1. Oktober der Schulverwaltung gemeldet werden, um offiziell in die Namensliste aufgenommen werden zu können.