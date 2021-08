Artenvielfalt Thurgauer Regierung lehnt Bericht über Subventionen ab, welche die Biodiversität schädigen Ein Antrag aus dem Grossen Rat fordert einen Bericht über Subventionen, welche der Artenvielfalt im Thurgau schaden. Der Regierungsrat hält dagegen: Aufwand und Ertrag stimmten nicht überein.

Kleinwasserkraftwerke, wie hier am Sirnacher EW-Weiher, werden in einem Bericht des Bundes als biodiversitätsschädigend eingestuft. Bild: Roman Scherrer

Die Summe ist beträchtlich: 40 Milliarden Franken an biodiversitätsschädigenden Subventionen sollen in der Schweiz pro Jahr entrichtet werden. Dies hält ein Grundlagenbericht aus dem Jahr 2020 der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) fest.

Unter 162 identifizierten Subventionen und finanziellen Fehlanreizen, die der Biodiversität schaden, befinden sich der Neubau von Strassen, die Absatzförderung von Fleisch und Eiern oder – auf kantonaler Ebene – der Pendlerabzug und die Förderung der Elektromobilität.

Das Ergebnis der Studie hat die drei Thurgauer Kantonsräte Mathis Müller (GP, Pfyn), Stefan Leuthold (GLP, Frauenfeld) und René Walther (FDP, Landschlacht) auf den Plan gerufen. Sie beantragen mit 45 Ratskolleginnen- und -kollegen, dass der Regierungsrat einen Bericht zu diesem Thema erstellt. Darin soll unter anderem beantwortet werden, in welchen Sektoren im Thurgau Subventionen entrichtet werden, die nachweislich der Biodiversität schaden. Der Bericht soll auch zeigen, wie hoch diese Subventionen sind und in welchen Bereichen und in welchem Zeitraum sie abgeschafft oder abgebaut werden können.

Aufwand und Ertrag im «Missverhältnis»

In ihrer Antwort zum Antrag stellt die Thurgauer Regierung klar: Von der Erstellung eines solchen kantonalen Berichts hält sie wenig. Sie sehe «ein Missverhältnis zwischen Aufwand und Erkenntnisgewinn». Die im nationalen Grundlagenbericht identifizierten biodiversitätsschädigenden Subventionen müssten auf kantonaler Ebene beziffert und eingestuft werden, was «mit hohem Aufwand verbunden» sei. Die Umsetzung des Antrags sei mit den vorhandenen Ressourcen nicht möglich.

«Die Erstellung eines so komplexen Berichts über biodiversitätsschädigende Subventionen im Thurgau müsste extern vergeben werden, wofür im Budget 2022 keine Mittel eingestellt sind.»

Aus Sicht des Regierungsrates reiche der Bericht der WSL für Grundsatzdiskussionen aus.

Bei zahlreichen Subventionen gehe es um gesellschaftliche und innerökologische Zielkonflikte, die nicht einfach aufgelöst werden könnten, schreibt die Exekutive in Bezug auf die Abschaffung. Sie illustriert dies anhand der Förderung von Kleinwasserkraftwerken, welche der WSL-Bericht als biodiversitätsschädigend einstuft: «Der gewonnene Strom weist eine sehr gute Ökobilanz auf, jedoch können die Kraftwerke zur Fragmentierung von Fischgebieten führen.»

Ob die Subventionierung von Kleinwasserkraftwerken nun sinnvoll ist, hänge von der Gewichtung der Auswirkungen ab und könne stark standortabhängig sein. Ebenso würden beim Holz die Nutzung eines einheimisch nachwachsenden Rohstoffs und der Wald als grossteils intakter Lebensraum im Konflikt stehen.

«Der Regierungsrat ist deshalb der Ansicht, dass eine korrekte und umfassende Beurteilung der aufgeführten Subventionen kaum möglich ist.»

Regierung will Förderung der Biodiversität nicht in Frage stellen

Gleichzeitig betont die Regierung, dass sie mit der Ablehnung des Antrags «die Anstrengungen zur Förderung der Biodiversität nicht in Frage» stelle. Sie verweist auf die Umsetzung der Biodiversitätsinitiative. Im Vernehmlassungsentwurf der entsprechenden Gesetzesrevision sei die Förderung der biologischen Vielfalt ein explizites Ziel.

Das letzte Wort über den Antrag von Leuthold, Müller und Walther hat der Grosse Rat. Mit einer Erheblicherklärung kann er dem Regierungsrat den Auftrag für einen Bericht über biodiversitätsschädigende Subventionen im Thurgau erteilen. Die Regierung beantragt das Gegenteil.