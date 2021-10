Artenvielfalt «Grün ist nur des Lebens Baum»: Nussbaumer Schulklasse pflanzt Wildhecken zwischen Basadingen-Schlattingen und Diessenhofen Ausgerüstet mit Schaufeln, Spaten, Pickeln und Karretten machte sich eine Schulklasse aus Nussbaumen ans Werk, mit Kantonsrat Simon Weilenmann einen Wildheckenstreifen mit rund 300 Sträuchern und Bäumchen anzulegen. Damit ist es mit der Arbeit aber noch nicht getan.

Schülerinnen und Schüler pflanzen im Beisein von Biobauer und Kantonsrat Simon Weilenmann (links, in schwarz) eine Wildhecke an. Bild: Thomas Brack

Die neunzehn Fünft- und Sechstklässlerinnen und -klässler mit ihrer Lehrerin Brigitte Meister waren an diesem neblig-kühlen Montagmorgen am Guggenbühl zwischen Basadingen-Schlattingen und dem Diessenhofer Ortsteil Willisdorf anzutreffen. Weshalb sie nicht wie gewohnt in Nussbaumen die Schulbank drückten, hat folgende Bewandtnis: Klassenassistentin Sarah Weilenmann erfuhr durch ihren Bruder Simon Weilenmann, Biobauer und Kantonsrat der Grünen, von der Aktion «Heckentag Schweiz».

Der Verein Heckentag Schweiz ist ein gemeinnütziger Verein und verfolgt die Vision, den Heckenbestand in der Schweiz so zu vergrössern, dass Bienen, Wildbienen und Vögel genügend Lebensraum erhalten.

Die bedrohte Wildhecke Wildhecken wurden in der Vergangenheit oft vernichtet und gerodet, um Landflächen wirtschaftlich zu nutzen. Unhaltbar schreitet die Zersiedelung voran. Daher sind die Landschaften sehr aufgeräumt und klar strukturiert. Die Folge davon ist, dass es immer weniger unproduktive oder ungenutzte Flächen gibt.

Der Lebensraum Wildhecke wird als Nist- und Brutplatz, Schutz- und Spähplatz sowie als Nahrungsquelle von 900 bis 1500 Tierarten genutzt. Dazu zählen Insekten wie Wildbienen und Ameisen, aber auch Vögel wie Buchfinken, Elstern und Mäusebussarde sowie Spitzmäuse, Igel, Feldhasen, Marder, Füchse finden hier Unterschlupf. (tb)

Für den diesjährigen Heckentag wurden Schulklassen für die Mitarbeit gesucht. Lehrerin Brigitte Meister hatte in der Schule schon vor den Ferien das Thema Biodiversität und Artenvielfalt besprochen. Nach dem Goethe-Spruch «Grau, grau ist alle Theorie, grün ist nur des Lebens Baum» war sie auf der Suche nach einem praktischen Einsatz für ihre muntere Schülerschar. So ergab das eine das andere.

Mit Schaufeln, Spaten, Pickeln und Karretten ging es ans Werk. Simon Weilenmann hatte 300 Wildheckensträucher und -bäumchen bestellt. Typische Heckenpflanzen sind Salweide, Wolliger Schneeball, Schwarzdorn, Weissdorn, Heckenrose, Kornelkirsche, Waldrebe, Holunder und Pfaffenhütchen.

Erlebter Einsatz für die Natur

Auf einem kiesigen Streifen seines Landes entlang der Landstrasse nach Willisdorf setzen die Schülerinnen und Schüler die Pflanzen in geringem Abstand. Zum Schluss ergibt die Aktion einen rund hundert Meter langen Wildheckenstreifen. Dieser bietet einen wichtigen Lebensraum für Bienen, Wildbienen und Vögel. Damit wirkt der «Heckentag Schweiz» dem Bienensterben und dem Artenverlust von Wildbienen und Vögeln entgegen.

Die Schülerinnen und Schüler sind an diesem kalten Herbstmontag voll motiviert am Hacken, Graben und Setzen. Lehrerin Brigitte Meister sagt:

«Nach dieser praktischen Arbeit werden wir uns in der Schule mit den Greifvögeln, Vögel- und Wildkorridoren beschäftigen.»

Sie haben unmittelbar mit allen fünf Sinnen erlebt, was ein Einsatz für die Natur bedeutet. «Wir werden auch die nächsten Jahre vorbeikommen und schauen, was aus den Pflanzen geworden ist», betonen einige.

Denn eines ist klar: Mit dem Setzen allein ist es noch nicht getan. Biobauer Simon Weilenmann wird die Jungpflanzen einzäunen und die nächsten beiden Jahre wässern.