«Arschgeige sagt man nicht»: Das Historische Museum Thurgau in Frauenfeld bietet eine neue Führung an

Die Initiative #letsmuseeum existiert seit zwei Jahren. «Unser Credo ist, den Besuchern einen dynamischen und neuen Zugang in lokalen Museen zu bieten», sagt Gründerin Rea Eggli. So stehe bei ihnen der Spass im Vordergrund und weniger die Wissensvermittlung. «Wobei wir diese punktuell durchaus bieten.» Das Angebot gibt es in Zürich, Basel, Winterthur und neu in Frauenfeld.

«Das Historische Museum Thurgau hat uns angefragt, ob es möglich wäre, bei ihnen eine solche Tour anzubieten», sagt Eggli. Das Team von #letsmuseeum habe dann das Museum besichtigt und sei begeistert gewesen. Für eine Führung ist eine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt beträgt 25 Franken. Die erste offizielle Tour findet am Freitag, 18. Oktober, statt. (rha)

Hinweis: Infos und Termine weiterer Führungen in Frauenfeld auf der Website von #letsmuseeum oder des Historischen Museums Thurgau.