Arenenberg Mehr Kunsthandwerk als Kriegsgerät - Der Thurgau zeigt Napoleons Waffen Die Sonderausstellung zur Waffensammlung Napoleons des Dritten, «Aux Armes!» (Zu den Waffen!) im Napoleonmuseum Arenenberg hat kaum Kriegerisches an sich, wohl aber viele historische, künstlerische und handwerkliche Facetten. Sie ist sehenswert.

Historiker Jürg A. Meyer und Dominik Gügel. Museumsdirektor und Ausstellungseröffnung Napoleonmuseum, in der neuen Ausstellung «Aux armes», die Waffensammlung Napoleons III. Ralph Ribi

Nichtsdestotrotz: Ganz wohl war dem Direktor des Napoleonmuseums Arenenberg, Dominik Gügel, am Mittwochvormittag nicht. Ihm war bei der Medienkonferenz anzumerken, dass der Ukraine-Krieg die Ausstellungsmacher auf dem falschen Fuss erwischt hatte. Trotzdem kam eine Verschiebung der Ausstellung für Gügel nicht in Frage.

Zum einen fokussiere die Exhibition ganz klar auf den «Technik-Nerd», der Napoléon der Dritte zweifelsohne war – und nicht auf den Krieg. Zweitens sei die aufwendige Ausstellung schon fertig gewesen als der Krieg ausbrach und drittens könne man die Ausstellung nicht aufs Jahr 2023 verschieben, da für jenes Jahr bereits eine deutlich grössere Sonderausstellung, deren Thema Gügel nicht verraten wollte, entstehe.

Ein Stück aus der Waffensammlung Napoleons III. Ralph Ribi

Auch der Historiker Jürg A. Meyer, dessen Spezialgebiet historische Waffen sind, und der für «Aux Armes!» die kaiserliche Waffensammlung in jahrelanger Kleinarbeit analysierte und inventarisierte, sah keinen Verzichtsgrund: «Dass der Krieg mit der Ausstellungseröffnung zusammenfallen würde, konnte niemand ahnen. Zugleich haben wir ja aber selbst gesehen, dass es nicht reicht, wenn wir einfach die hehren Werte hochhalten – man muss sie auch verteidigen», so der Historiker.

Eine Art von «Geschichtsklitterung»

Von Napoléon dem Dritten weiss man, dass er Kriegen gegenüber sehr distanziert war. Was ihn jedoch faszinierte, war die Technik, die dahintersteckte. Neben den technischen Finessen war es das handwerkliche Können der Büchsenschmiede, das den späteren Franzosenkaiser schon früh in seinen Bann schlug. Entsprechend sammelte er seltene Fabrikate.

Von seiner enormen Waffensammlung haben jedoch nur wenige Stücke die Zeit überdauert; davon 92 Waffen im Schloss Arenenberg. Die interessantesten und kostbarsten Stücke, total 35 aus europäischer, nordamerikanischer und türkisch-osmanischer Produktion, sind nun im Ausstellungsraum «Cinéma» bis und mit dem 31. Oktober 2022 zu sehen.

Ausstellungseröffnung im Napoleonmuseum. Ralph Ribi

Ginge es nach Meyer, so müssten viele der Waffen aber nicht nur jetzt, sondern immer zu sehen sein. Denn auf Schloss Arenenberg sei es zu den Zeiten der Bonapartes üblich gewesen, dass man im Eingangsbereich mehrere Waffen ausgestellt habe. Dass dies heute nicht mehr der Fall sei, sei eine Art von «Geschichtsklitterung», so Meyer.

Exponate in den historischen Kontext gestellt

Beim Ausstellungsbesuch kommen die Liebhaber feinster Kunstschmiedearbeiten genauso auf ihre Kosten wie auch an historische Waffen Interessierte. Grosse Glasflächen ermöglichen eine Präsentation, die es erlaubt, Verzierungen und technische Raffinesse aus der Nähe zu betrachten. Auf den Tapeten des Ausstellungsraumes wird viel Hintergrundwissen vermittelt. So erfährt man beispielsweise, was es mit Redewendungen wie «08/15» oder «jemanden den Laufpass geben» auf sich hat.

Teil der Waffensammlung im Napoleonmuseum auf dem Arenenberg. Ralph Ribi

Wer noch mehr ins Detail gehen möchte, findet bei allen Waffen einen QR-Code, mit dem sich Zusatzinformationen beschaffen lassen. «Mir war es wichtig, dass man nicht einfach die Waffen vorstellt, sondern sie in einen historischen Kontext stellt, denn jedes Stück hat seine eigene Geschichte», so Meyer. So kann man nicht nur erfahren, dass ein Gewehr einer jungen Adeligen gehörte, sondern man erfährt auch, was es mit der von ihr ausgeübten Fasanenjagd auf sich hatte, bzw. warum es zum guten Ton gehörte, dass junge adelige Damen dann zumal schossen.