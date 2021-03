Archäologie Schmuck, Mauern und Münzen: Welche Funde die Herzen der Thurgauer Archäologen höherschlagen lassen Das Jahr 2020 war für die Thurgauer Archäologen trotz der Coronapandemie ein bedeutendes Jahr. Insgesamt gab es 221 Ereignisse, darunter acht Grabungen. Besonders bemerkenswert sind die Tauchuntersuchungen vor Güttingen.

Die Überreste des Mäuseturms, eines ehemaligen Wehr- oder Wachtturms aus dem 11./12. Jahrhundert, befindet sich in einer Untiefe 250 Meter vor Güttingen im Bodensee. Bild: PD

In einem Kurzfilm von 21 Minuten Dauer stellt das Thurgauer Archäologenteam unter der Leitung von Hansjörg Brem ausgewählte Funde sowie neu entdeckte Fundstellen und Grabungen aus dem Jahr 2020 im Thurgau vor. Diese reichen von der Steinzeit bis in die Neuzeit. Bemerkenswert sind insbesondere die Tauchuntersuchungen vor Güttingen oder ein Bronze-Hortfund aus Wagenhausen. Der Film ist abrufbar unter dem Link https://archaeologie.tg.ch/. Geplant war eigentlich ein öffentlicher Vortrag, doch musste dieser coronabedingt abgesagt werden.

Statistisch resultieren 221 Fundergebnisse, 8 Grabungen, 22 Baudokumentationen, 39 Prospektionen (Erkundungen) und Baustellenkontrollen sowie 152 Einlieferungen von archäologischem Fundmaterial.

Viele Geheimnisse schlummern im See

Hansjörg Brem, Kantonsarchäologe. Bild: PD

Von grosser wissenschaftlicher Bedeutung sind die Untersuchungen der einstigen Pfahlbausiedlung in Güttingen am Bodensee. Das Pfahlfeld befindet sich rund 240 Meter vom Ufer entfernt. Auf einer von Schlick befreiten Untersuchungsfläche von 3100 Quadratmetern wurden Proben von 2500 Pfählen gesichert. Die Pfähle sind vorwiegend aus Eiche, Buche und Esche. Die Eichen konnten datiert werden und stammen aus der Zeit von 1138 bis 936 vor Christus. Die Funde zeigen, dass über den Zeitraum dieser 200 Jahre mehrere Siedlungen angelegt wurden. Kulturschichten mit organischen Funden liegen allerdings nicht vor, dazu war die Erosion der vergangenen 3000 Jahre zu gross. Es schlummern also nach wie vor viele Geheimnisse im Bodensee. Das Fundgebiet ist seit dem 27. Juni 2011 Teil des Unesco-Welterbes «Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen».

Aus der Luft gut sichtbar ist der im See vor Güttingen gelegene einstige Mäuseturm, ein ehemaliger Wehr- oder Wachtturm, der aus dem 11./12. Jahrhundert nach Christus und somit aus dem Hochmittelalter stammt. Dabei handelt es sich um eine quadratische Konstruktion von 14 Metern Kantenlänge, erbaut aus massiven Eichenbohlen. Gegen den See hin ist das Bauwerk umgeben von mehreren Pfahlreihen, die als Palisaden dienten.

Die bedeutendsten Funde von 2020

Im vergangenen Jahr gab es eine ganze Reihe bedeutender Funde, welche die Herzen der Archäologinnen und Archäologen höherschlagen lässt. Dazu zählt ein 5500 Jahre altes Kupferbeil, das im Zeziagger in Güttingen gefunden wurde. Auch Ötzi soll ein solches gehabt haben. Analysen ergaben, dass das Beil zu 98 Prozent aus Kupfer besteht. Bronze war damals noch nicht bekannt.

Um Fundstellen sichtbar zu machen, müssen sie erst vom Schlick befreit werden. Bild: PD

In Altnau-Seealp wurden auf einem Acker bronzezeitliche Schmucknadeln aus dem 13. Jahrhundert vor Christus gefunden. Ausserdem wurden im Kanton Thurgau etwa 400 Münzfunde registriert. Bei vielen Exemplaren handelt es sich um römische Münzen, es sind aber auch einige keltischen Ursprungs dabei. In Warth-Weinigen wurden frühmittelalterliche Schnallen und in Hüttwilen ein Münzschatz mit 14 Münzen gefunden.

Anhand von Funden erfahren Archäologen viel über die Lebensweise der Menschen in alter Zeit. Bild: Andrea Stalder

Ferner wurden an verschiedenen Orten Zivilisationsspuren wie Mauerreste freigelegt, darunter in Wängi (Kalkbrennofen) und Eschenz (Skelett und Überreste aus der Römerzeit). Ausserdem wurde das Gasthaus zum Trauben in Weinfelden anhand von verbauten Balken neu datiert. Nach neusten Erkenntnissen stammt das Gebäude aus dem Jahr 1550, gleich wie die beiden Weinfelder Gebäude Schwärzi und Scherbenhof.