Archäologie «Die Funde bestätigen, dass es richtig war, die Untersuchungen zu machen»: In Pfyn graben Archäologen nach Mosaiksteinchen im prähistorischen Siedlungsbild Seit Anfang Woche nimmt das Amt für Archäologie an der Hauptstrasse in Pfyn Sondierungsgrabungen vor. Wo bald eine Überbauung stehen soll, sind die Grabenden schon fündig geworden.

Archäologin Simone Benguerel zeigt das überdeckte Grabungsareal. Bild: Christof Lampart

Seit Anfang Woche sind Grabungstechniker Thomas Keiser und sein Mitarbeiter Antonio Giovanuzzi damit beschäftigt, mit einem Minibagger ein Geviert auszuheben und die Schichten darunter, durch ein Zelt geschützt vor Regen und Wind, in professioneller Handarbeit nach antiken oder gar prähistorischen Objekten zu untersuchen.

Dass das Team unter der Leitung von Archäologin Simone Benguerel gegenwärtig in Pfyn gräbt, hat damit zu tun, dass das Gebiet an der Hauptstrasse beim Abzweiger Steckbornerstrasse im Zonenplan als «Zone Archäologische Funde» eingetragen ist. Wer in einer solchen eine Baute erstellen möchte, bei welcher das Erdreich bewegt wird, ruft automatisch das kantonale Amt für Archäologie auf den Plan. Denn schon anfangs des 20. Jahrhunderts war das Gebiet als Fundstelle historischer Gegenstände bekannt.

Hotspot für Archäologinnen und Archäologen

Ja, Pfyn scheint fast generell ein ideales Tummelfeld für professionelle Altertumsgräber zu sein. Denn während im Ortskern die Römer vor 2000 Jahren ihre Spuren hinterliessen, ist es wenige 1000 Schritte dorfauswärts die jungsteinzeitliche Siedlung von Pfyn-Breitenloo, die dem Dorf regelmässig die Aufmerksamkeit von Archäologinnen und Archäologen einbringt.

Nun wird aktuell systematisch gebuddelt, um die Sondierungsgrabungen zu verifizieren, welche die Bauherrin, das Baukonsortium Zeppelinring aus Tägerwilen, für ihre geplante Überbauung bereits im vergangenen August tätigte. Bei diesen stiessen die Grabenden damals auf das, was das geschulte archäologische Auge als prähistorische Siedlungsschicht erkennt. Grund genug also, um mit schwerem Gerät und Equipe anzurücken. Warum aber erst jetzt? Dazu sagt Archäologin Simone Benguerel:

«Es gab ja keine spektakulären Funde, die uns veranlasst hätten, eine Notgrabung anzuordnen. Und da der Bauherr über den Winter eh nicht mit dem Bau beginnt, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, in aller Ruhe zu graben.»

Simone Benguerel, Archäologin. Bild: Christof Lampart

Besseres Bild vom damaligen Hinterland

Das selbstgesteckte Zeitfenster für die Grabung beträgt bis zu drei Wochen. Allerdings wurde bis dato noch nicht viel gefunden. Einige prähistorische Keramikscherben, die grösste knapp vier Zentimeter gross, sind alles, was bis jetzt die geschulten Augen bis jetzt zu Tage förderten. «Wahnsinnig spektakulär ist es nicht, was wir bis jetzt haben, aber die Funde bestätigen, dass es richtig war, die Untersuchungen zu machen», sagt Benguerel und ergänzt:

«Ausserdem haben wir erst angefangen. Und man kann ja nie wissen, was einen nur wenige Fuss oder Meter weiter entfernt unter der Erde erwartet.»

Gleichwohl macht sich Benguerel keine grosse Hoffnung auf einen grossen oder gar wertvollen Fund, denn «in der Gegend wurde schon früher viel gebaut. Da kann es gut sein, dass vieles bereits entfernt wurde, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben». Doch die Grabungen sind aus einem anderen Grund noch wichtig. «Sie ergänzen unser Bild vom prähistorischen Siedlungsgebiet jenseits des dichtbesiedelten Seeufers», erklärt Benguerel und fügt hinzu: «Wir bekommen so ein noch besseres Siedlungsbild vom damaligen Hinterland.»