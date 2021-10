Arbeitswelt Probeflug mit Locke: Diessenhofer Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Traumberufe An der Tischmesse «Berufswahl» haben die Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs jeweils einen Beruf präsentiert. Dies auf kreative Art und Weise – etwa mit einem Flugsimulator oder einem Legoroboter.

Schüler Matteo präsentiert an seinem Tisch einen Beruf. Bild: PD

An der Sekundarschule Diessenhofen haben die Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs einen Beruf speziell unter die Lupe genommen. Dies im Rahmen des Berufswahlunterrichts und als Auswertung der Besuche der Berufsmessen in Schaffhausen und in Weinfelden. Den erkundeten Beruf haben sie an der Tischmesse «Berufswahl» präsentiert.

Maler, Schreiner, Automatikerin, Berufssportler, Coiffeuse, Hotelkommunikationsfachfrau und viele andere Berufe wurden an liebevoll eingerichteten Ständen präsentiert. Mit kreativen Ideen schafften es die Jugendlichen, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen: etwa mit einem Quiz, einem Wettbewerb oder einer Schätzaufgabe. Am Stand des Militärpiloten konnten mit einem Flugsimulator Probeflüge absolviert werden. Bei der zukünftigen Automatikerin stand ein Legoroboter, der auf dem Zauberwürfel selbstständig innerhalb 90 Sekunden alle Farben sortierte. Am Stand der Coiffeuse konnte man sich eine Locke wickeln lassen und die potenzielle Bankkauffrau präsentiere alte Banknoten und Geldscheine aus aller Welt.

Die Eltern konnten nach einem Informationsteil bei der Berufsberaterin und bei den Klassenlehrpersonen die Ausstellung im Lettenschulhaus besuchen. Der Anlass erforderte ein Covid-Zertifikat und es wurde ein Schutzkonzept erstellt. Die sonst üblichen Degustationsmöglichkeiten an den Ständen mussten ausserdem in diesem Jahr eingeschränkt werden. Doch auch mit diesen Herausforderungen ziehen die Organisatoren der Tischmesse «Berufswahl» ein positives Fazit. (red)