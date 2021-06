Arbeitsvermittlung Die Thurgauer RAV liegen schweizweit auf Platz zwei in der Wirkungsmessung 2020 Die drei Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im Kanton Thurgau arbeiten überdurchschnittlich gut. Das zeigen die Ergebnisse der Wirkungsmessung 2020 im Vollzug der Arbeitslosenversicherung, die am Montag vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) vorgestellt wurden.

Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Frauenfeld: Gute Arbeit geleistet. Bild: Donato Caspari

(hs/pd) Beim Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons Thurgau ist die Freude darüber gar noch grösser als die Überraschung. Bereits in den vergangenen Jahren erreichten die drei Thurgauer RAV in Amriswil, Frauenfeld und Kreuzlingen in der Wirkungsmessung des Bundes gute Resultate.

Wessner: «Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter»

Daniel Wessner, Leiter AWA Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Für das Jahr 2020 liegt der Wirkungsindex bei 109 Punkten und damit deutlich über dem Schweizer Benchmark von 100. «Mit diesen 109 Punkten liegen wir schweizweit auf dem zweiten Platz. Ich freue mich, dass es unseren RAV auch in einem herausfordernden Umfeld gelungen ist, Stellensuchende rasch und nachhaltig zu vermitteln», lässt sich Daniel Wessner, Leiter AWA, in einer Medienmitteilung zitieren. Nur der Kanton Schwyz ist mit 111 Punkten noch etwas besser gelistet als der Thurgau. «Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Jahr für Jahr eine so gute Leistung erbringen.»

Das wird im Wirkungsindex gemessen

Die wirkungsorientierte Vereinbarung zwischen dem Bund und den kantonalen Stellen, die für den Vollzug des Arbeitslosenversicherungs- und des Arbeitsvermittlungsgesetzes zuständig sind, gibt es seit über 20 Jahren. Der Benchmark von 100 entspricht jeweils dem durchschnittlichen Wirkungswert der RAV aller Kantone.

Basierend auf den vier Wirkungsindikatoren Wiedereingliederung (AWA Thurgau erreichte 105 Punkte), Vermeidung Langzeitarbeitslosigkeit (115), Vermeidung Aussteuerungen (115) und Vermeidung Wiederanmeldungen (100) wird der Wirkungsindex berechnet. Der Wirkungsindex 2020 des AWA Thurgau liegt mit 109 deutlich über dem Benchmark von 100.

Freuen, aber nicht ausruhen

Bundesratspräsident Guy Parmelin lobt die Arbeit der Thurgauer RAV. Bild: Alessandro Della Valle / KEY

Das gute Abschneiden des Thurgauer Amts für Wirtschaft und Arbeit wurde laut der Medienmitteilung auch von Bundespräsident Guy Parmelin gewürdigt, der mit einem Schreiben an die Thurgauer Regierung die Arbeit der RAV verdankt hat. Für Daniel Wessner steht fest, dass sich seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das erneut gute Resultat freuen sollen, sich aber nicht darauf ausruhen werden:

«Wir sind bestrebt, effiziente und kundenorientierte Arbeit zu leisten und uns stets weiter zu verbessern.»

Dazu gehört für ihn auch die optimale Zusammenarbeit der verschiedenen AWA-Abteilungen. «Die drei Thurgauer RAV sind zwar hauptsächlich für die berufliche Integration von Stellensuchenden zuständig, relevant sind aber auch die Arbeitslosenkasse und unsere Abteilung Arbeitsmarktliche Massnahmen mit ihren Weiterbildungsprogrammen.»

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) ist in Frauenfeld im kantonalen Verwaltungsgebäude an der Promenadenstrasse 8 im sogenannten Glaspalast untergebracht. Bild: Reto Martin

Lage ist weiter angespannt

Die Lage auf dem Thurgauer Arbeitsmarkt hat sich zuletzt wieder leicht entspannt. Die Anzahl arbeitsloser Personen reduzierte sich von April auf Mai 2021 um 267, von 4053 auf 3786 Personen. Entsprechend sank die Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent auf 2,4 Prozent. Die Quote der Stellensuchenden liegt mit aktuell 4,9 Prozent ebenfalls etwas tiefer als im Vormonat mit 5 Prozent. Die drei Thurgauer RAV verzeichneten per 31. Mai 2021 insgesamt 7536 Stellensuchende. Das sind 232 Personen weniger als im April mit 7768. «Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist weiter angespannt und nach wie vor rechnen viele Unternehmen Kurzarbeit ab. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den RAV haben weiterhin viel Arbeit zu bewältigen», sagt Wessner.