Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote sinkt im Kanton Thurgau auf 1,8 Prozent Per 31. Juli 2022 registrierten die drei Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im Thurgau 2772 arbeitslose Personen. Damit sind 107 Personen weniger arbeitslos als im Vormonat Juni, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons mitteilt. Die Arbeitslosenquote sinkt damit um 0,1 Prozentpunkte auf 1,8 Prozent.

Bei Kaderleuten wird ein leichter Anstieg bei der Arbeitslosigkeit verzeichnet. Gaetan Bally/KEY

Bei den Stellensuchenden wurde ein noch stärkerer Rückgang verzeichnet. Seit Ende Juni 2022 hat sich die Anzahl Stellensuchender von 5797 Personen um 315 auf aktuell 5482 Personen reduziert. Die Quote der Stellensuchenden verringert sich um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent.

Innert Jahresfrist 645 Personen weniger als arbeitslos gemeldet

«Im Vorjahresvergleich ist die Abnahme der Stellensuchenden ebenfalls beachtlich», wie das AWA festhält. Im Juli 2021 haben bei einer Quote von 4,5 Prozent 6961 Personen eine Stelle gesucht. Ende Juli 2022 belief sich diese Zahl noch auf 5482, was einer Abnahme von 1479 Stellensuchenden entspricht. «Auch die Quote der Arbeitslosen ist im Vorjahresvergleich von 2,2 Prozent auf gegenwärtig 1,8 Prozent markant gesunken.» Die Anzahl arbeitslos gemeldeter Leute hat sich innert Jahresfrist von 3417 um 645 auf aktuell 2772 reduziert.

Während die Arbeitslosigkeit bei den 25- bis 49-Jährigen mit 1496 Personen im Juni 2022 und 1436 (-60) im Juli 2022 am stärksten zurückging, fiel die Reduktion bei den arbeitslosen 15- bis 24-Jährigen mit aktuell 312 (-16) und den 50-bis 64-Jährigen mit 1014 (-33) geringer aus.

Dauer der Arbeitslosigkeit verlängert sich leicht

Zu beobachten ist laut AWA, dass die Dauer der Arbeitslosigkeit leicht angestiegen ist. So ist der Anteil derjenigen Personen, die zwischen einem und sechs Monaten arbeitslos waren, von 57,5 Prozent auf 55,5 Prozent gesunken. Konkret betraf dies im Juli 1538 Personen (-118). Im Gegensatz dazu stieg der Anteil in der Kategorie sieben bis zwölf Monate Arbeitslosendauer von 20,1 Prozent auf 23 Prozent. Ende Juli 2022 waren dies 638 (+60) Personen. Ein Rückgang wird auch bei Arbeitslosen verzeichnet, die über ein Jahr arbeitslos waren. Deren Anzahl sank um 49 auf 596 Betroffene.

Leichter Anstieg bei den Kaderleuten

«Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist in der Kategorie Fachfunktion am markantesten», hält das AWA weiter fest. Von Juni 2022 bis Juli 2022 sank die Anzahl bei den Fachkräften um 96 Personen auf gegenwärtig 1515, bei Hilfskräften um 25 auf 962. Auch bei den Lehrlingen wurde eine leichte Abnahme auf 47 (-4) festgestellt. Hingegen ist die Arbeitslosigkeit beim Kader mit aktuell 168 (+3) Betroffenen und bei Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern mit 55 (+12) angestiegen.

Demgegenüber waren bei den Thurgauer RAV per 31. Juli 2246 offene Stellen registriert (-477 zum Vormonat). 1944 dieser Stellen waren meldepflichtig; 302 Stellen unterstanden nicht der Meldepflicht. Zugänge gab es im Juli 1881 (-379); davon sind deren 1653 meldepflichtige Stellen.

Abgänge bei den offenen Stellen verzeichnete der Thurgau 2360 (-126). Davon waren 2101 meldepflichtig und 259 nicht meldepflichtig. (red)