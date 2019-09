Holländische Idee kommt im Hinterthurgau an: Aadorf erhält sein erstes Repair Café, Münchwilen und Wallenwil folgen

Die Idee des Repair Cafés ist vor rund zehn Jahren erstmals in den Niederlanden in einer kleinen Stiftung umgesetzt worden. Nun hat sie auch den Hinterthurgau erreicht. Diesen Herbst finden Eröffnungen an drei Standorten statt: Nach der ersten am 21. September im Gemeinde- und Kulturzentrum Aadorf folgt am 19. Oktober jene im Theorielokal der Münchwiler Dreifachturnhalle Waldegg und am 23. November jene in der Mehrzweckhalle Wallenwil. (rsc)