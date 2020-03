Corona-Virus: Anstossen trotz Absage der Schlaraffia Weinfreunde und -geniesser frönen am Wochenende ihrer Leidenschaft – obwohl die Schlaraffia wegen des Corona-Virus nicht stattfindet.

Weinverkostung in Sulgen statt in Weinfelden. (Bilder: Andrea Stalder)

Schlaraffia, die bekannte Wein- und Genussmesse in Weinfelden, musste wegen der Ansteckungsgefahr des Corona-Virus abgesagt werden. Die Nachricht traf Organisatoren wie Aussteller hart, waren doch monatelange Vorbereitungen bereits abgeschlossen und Werbung geschaltet. Man stand in den Startlöchern. Zahlreiche Aussteller liessen es sich darum nicht nehmen und organisierten kleinere oder grössere Ersatz-Anlässe in der Region, welche über die Website der Schlaraffia beworben wurden.

Auch das Publikum liess sich den Appetit nicht nehmen. Etwa 130 Besucherinnen und Besucher kamen pro Tag zu Languedoc Weine nach Sulgen. «Haben Sie schon ein Glas?», lautete die wichtigste Frage beim Eingang, während Geschäftsführer Manuel Bischof gute Stimmung verbreitete. Er sagt:

«Ich habe mich sehr über den Zuspruch gefreut.»

Neun Produzenten und Händler hatten spontan zugesagt, bei ihm einen Stand aufzubauen.

«Das beweist Unternehmergeist», lobte er deren Dynamik, «aber auch, welchen grossen Stellenwert die Schlaraffia hat.» Schliesslich hätten viele die Produkte für die Messe bereits hergestellt. Zudem fehle vielen Firmen durch den Ausfall ein Teil ihres Jahresumsatzes. «Wir haben jetzt eine Woche Vollgas gegeben und das hier auf die Beine gestellt», sagt Bischof. «Dieser Zusammenhalt untereinander und die familiäre Atmosphäre begeistern mich einfach.»

Wein und Fisch und Säfte und Käse

In Sulgen kam richtiges Messe-Feeling auf. Drei Räume auf zwei Ebenen dienten als Ausstellungsfläche. Im Showroom des Weinhändlers konnten sich die Gäste frei bewegen und selbst einschenken. Fachkundige Mitarbeitende standen mit Rat und Tat zur Seite.

«Die lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen», freute sich Ruedi Dal Pian über das Angebot. Der Gastronom aus Weinfelden ist langjähriger Kunde und hat durch Languedoc die südfranzösischen Weine kennen und lieben gelernt, wie er sagt. Sein Favorit nicht nur an diesem Tag ist ein Château vom Weingut Mire l’Étang, ein Cuvée aus den Trauben Syrah und Grenache. «Ich bin richtiger Fan, vor zwei Jahren habe ich das Weingut sogar persönlich besucht, aber der Impuls kam von hier», verrät der Wirt.

Auch Bärenmost wird in Sulgen verkostet.

Im Keller und im Nebenraum gab es weitere Gaumenfreuden zu entdecken, etwa leckeren Fisch aus der Norwyk-Zucht aus Weinfelden oder einheimische Weine des Weinguts Forster, ebenfalls aus Weinfelden. Mit ihren edlen Säften traf Debora Bär aus Opfershofen den Geschmack der Gäste und am Stand des Bioregio-Händlers Kiebitz aus Amriswil durften Feinschmecker 80 verschiedene Käsesorten kosten.

Gemütliches Degustieren in der Bottega del Vino

Etwas ruhiger ging es in Kreuzlingen zu und her. Wer den etwas versteckt liegenden Seiteneingang des Klosterhofs fand und die Treppenstufen zur Bottega del Vino hinunterstieg, durfte in Roger Liggenstorfers Weinkeller in aller Ruhe feine Tropfen entdecken. Kleine, unbekannte italienische Winzer aufzuspüren, ist seine Passion. Rund 30 offene Flaschen hat der Kenner in der Mitte des Tisches platziert, unter denen er mit sicherer Hand Weissen und Roten für seine Kunden auswählt. Der Geschäftsführer gesteht:

«Ich bin sehr enttäuscht über die Absage.»

«Wir sind Gründungsmitglied der Messe gewesen und ich hatte mich auf das Jubiläum gefreut. Das Gute ist: So kann ich mir viel mehr Zeit nehmen und meine Kunden persönlich beraten, als das auf der Messe möglich gewesen wäre.» Die Bottega lud von Donnerstag bis Freitag zur Weinprobe ein. Es seien stetig Kunden gekommen, Hochbetrieb habe am Donnerstagabend geherrscht. «Es ist keiner gegangen, ohne etwas zu kaufen», sagt Liggenstorfer und schenkt einen feinen Tropfen nach.