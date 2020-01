Anja Scholz aus Islikon kandidiert als neue Berufsrichterin im Bezirk Frauenfeld Die CVP-Kandidatin ist die einzige neue Berufsrichterin bei den anstehenden Erneuerungswahlen des Bezirksgericht Frauenfeld. Bezirksrichter René Hunziker(FDP) will Nachfolger von Rudolf Fuchs als Präsident werden. Irene Herzog und Christian Koch streben Wiederwahl an.

Grosse Medieninteresse vor dem Bezirksgericht Frauenfeld, als es um den Brand in der Steckborner Altstadt im Dezember 2015 ging. (Bild: Donato Caspari, 20.August 2018)

Bei den vier hauptamtlichen Berufsrichtern am Bezirksgericht Frauenfeld gibt es eine Vakanz, nachdem Gerichtspräsident Rudolf Fuchs (CVP) nicht mehr zur Gesamterneuerungswahl antritt. Als Fuchs’ Nachfolger hat die FDP schon im vergangenen August Berufsrichter René Hunziker aus Frauenfeld ins Spiel gebracht. FDP-Mitglied Hunziker ist seit gut elf Jahren Vollamtlicher Richter am hiesigen Bezirksgericht.

René Hunziker (FDP) kandidiert als Gerichtspräsident. (Bild: Reto Martin)

René Hunziker (48) ist in Arbon aufgewachsen und lebt seit 2003 in Frauenfeld. Er hat nach dem Studium das Anwaltspatent des Kantons Thurgau erlangt. Danach war er als Gerichtsschreiber am Bezirksgericht Weinfelden, bei der kantonalen Steuerrekurskommission und der kantonalen Rekurskommission für Landwirtschaftssachen tätig. Zudem war Hunziker mehrere Jahre ausserordentlicher Gerichtsschreiber am Obergericht.



Christian Koch, Berufsrichter (SP, bisher) (Bild: PD)

Irene Herzog, Berufsrichterin (SVP, bisher) (Bild: Andreas Taverner)

Eine weitere Amtsdauer am Bezirksgericht strebt Vizepräsidentin Irene Herzog an. Das SVP-Mitglied aus Hüttwilen ist seit der Bezirksreform 2010 Berufsrichterin in Frauenfeld. Berufsrichter Christian Koch (SP) aus Matzingen schliesslich folgte am 1. Juni 2019 auf Christine Steiger aus Steckborn, die in Ruhestand trat.



Bereits als Gerichtsschreiberin gearbeitet

Anja Scholz, Kandidatin als Berufsrichterin (CVP) (Bild: PD)

Als neue Berufsrichterin kandidiert nun die von der CVP portierte Rechtsanwältin Anja Scholz aus Islikon. Sie ist verheiratet und Mutter dreier Kinder. Scholz war von 2011 bis 2014 bereits als Gerichtsschreiberin am Bezirksgericht Frauenfeld tätig. «Schon damals war ein künftiges Richteramt ein Thema. Nun will ich die Gelegenheit nutzen», sagt die 36-jährige. Derzeit arbeitet sie in einer Anwaltskanzlei. Sie sagt:

«Das Richteramt ist eine spannende Aufgabe. Man hat viel mit Menschen zu tun.»

Als Juristin und ausgebildete Mediatorin sei sie breit abgestützt. Als Anwältin bringe sie viel Erfahrung in Familienrecht, Erb- und allgemeines Privatrecht mit. Wer frisch als hauptamtlicher Richter gewählt werde, durchlaufe zudem standardgemäss einen Richterlehrgang



Friedensrichterin Brägger stellt sich erneut zur Wahl Auch am 9. Februar ist Gesamterneuerungswahl der Friedensrichter. Für den Bezirk Frauenfeld stellt sich die bisherige Friedensrichterin Claudia Brägger aus Pfyn erneut zu Wahl. (hil)

Nebst den vier nebenamtlichen Richtern und den vier Berufsrichtern sind am 9. Februar auch drei Ersatzrichter zu wählen. Hier stellen sich die drei Bisherigen wieder zur Wahl. Es sind dies Liselotte Peter aus Kefikon (SVP), Christoph Rohr aus Diessenhofen (CVP) und Carinne Ruchet aus Gachnang (FDP).