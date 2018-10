Frauenfeld: Förderverein Tageszentrum Talbach rückt das Vergessen in den Fokus Der Förderverein Tageszentrum Talbach organisierte am Samstag eine Film-Matinee im Cinema Luna in Frauenfeld. Der Film «Ella & John» erzählt die Geschichte eines alternden Ehepaares: Sie trotzt dem Krebs, er der Demenz. Andreas Taverner

Hansjörg Stettler mit dem Ehepaar Heidi und Peter Hefti. (Bild: Andreas Taverner)

Hansjörg Stettler (65) begegnete der Krankheit in seinem Umfeld. «Deshalb engagiere ich mich im Förderverein Tageszentrum Talbach.» Heidi Hefti (66) hatte als Leiterin der Spitex Müllheim beruflich Kontakt mit Dementen. «Würde ich Anzeichen von Demenz bei mir wahrnehmen, hätte ich Angst vor dem, was kommt», sagt Peter Hefti (71).

Ursula Baumann mit ihrem Ehemann Richard. (Bild: Andreas Taverner)

«Ich habe meine Mutter gepflegt. Das war sehr schwierig, da Sie alle Namen ausser meinem noch kannte», sagt Ursula Baumann (82). Ihr Ehemann Richard Baumann (85) erlebte die Krankheit bei seinem Bruder: «Von den ersten Anzeichen bis zum Zeitpunkt, als er mich nicht mehr erkannte.»

Edith Spiess und Hanspeter Straub. (Bild: Andreas Taverner)

Edith Spiess (80) engagiert sich für die Pro Senectute Frauenfeld. «Die Arbeit mit Dementen ist nicht immer einfach.» «Ich habe das Gefühl, Demente sind vom alltäglichen Leben ausgeschlossen», sagt Hanspeter Straub (76, alle Frauenfeld)