Angewandte Kunstgeschichte Gläserne Visitenkarten aus dem Frauenfelder Rathaus brauchen Lifting: Das Historische Museum Thurgau lässt Wappenscheiben restaurieren Sie sind verschmutzt, haben Risse oder weisen am Bleinetz Korrosionsschäden auf. Wappenscheiben aus der Sammlung des Historischen Museums Thurgau haben daher dringend eine Auffrischung nötig. Darunter befindet sich auch Glaskunst aus dem 17. Jahrhundert, die im Rathaus Frauenfeld hängt.

Im Depot des Historischen Museums Thurgau im Allmendcenter: Sammlungskuratorin Christine Süry beobachtet die Restauratorinnen Aline Dold und Friederike Szlosze bei der Arbeit. Bild: Andrea Stalder

Ein Flickwerk sollte eine Visitenkarte nicht sein und schlecht aussehen auch nicht. Aber eine Visitenkarte datiert im Normalfall auch nicht von 1680. Auf der Allianzwappenscheibe des reformierten Frauenfelder Schultheisses Gabriel Engeler und seiner Gemahlin Anna Barbara Kappeler ist einiges nicht mehr Original. Da gibt es Gläser, die vor 1800 ergänzt worden sind, zwischen 1800 und 1930 sowie auch späteres Material. Da gibt es seitenverkehrt eingesetzte Gläser, Flick- und Fehlstellen, die nicht passen.

Allianzwappenscheibe Gabriel Engeler und Anna Barbara Kappeler. Bild: Historisches Museum Thurgau

Das besagte Objekt sowie die auf 1619 datierte Wappenscheibe von Landvogt Karl Emanuel von Roll und die Wappenscheibe von Melchior Maag (1632) hängen im Rathaus Frauenfeld – und haben eine Restaurierung nötig. Wappenscheiben waren im 16. und 17. Jahrhundert ein gängiges Freundschaftsgeschenk zwischen Ständen und Städten, gewissermassen Visitenkarten, die man sich ins Fenster hängte. Aline Dold und Friederike Szlosze vom Glasatelier Dold in Seuzach reinigen und konservieren aktuell im Auftrag des Historischen Museums Thurgau Wappenscheiben. Während Dold für die 18 Scheiben aus dem Gasthaus zum Trauben in Weinfelden mit rund drei Wochen Arbeit rechnet, dürften die drei Frauenfelder Scheiben ungleich mehr Zeit beanspruchen.

40'000 Objekte in Reih und Glied Seit zwei Jahren ist das Depot des Historischen Museums Thurgau im Allmendcenter in Frauenfeld-Ost untergebracht. Dort lagern rund 40'000 Objekte in optimalen klimatischen Bedingungen, geordnet in Objektgruppen von Haushaltsartikeln und Textilien über Musikinstrumente bis zu Möbeln und Militaria. Jährlich kommen weitere Stücke dazu. Die Aufnahme ist restriktiv und erfolgt nach den Richtlinien des Sammlungskonzepts, das wiederum auf dem Sammlungsauftrag für Thurgauer Kulturgut basiert. Zum Sammeln gehört auch die Pflege der Objekte, weshalb beschädigte Stücke für Ausstellungen restauriert werden müssen. (ma)

Dold und Szlosze arbeiten im Depot des Historischen Museums Thurgau im Allmendcenter. Dold sagt:

«Für die drei Wappenscheiben aus dem Frauenfelder Rathaus rechne ich mit arbeitsbedingten Unterbrechungen zwei Monate ein.»

Restaurationsarbeiten an den Wappenscheiben. Bild: Andrea Stalder

Die nötigen Restaurierungsmassnahmen könne sie zwar effektiv erst dann planen, wenn die Objekte bei ihr auf dem Tisch sind. Aber bei den Scheiben aus dem Rathaus seien schon auf den Bildern der Online-Datenbank grössere Korrosionsschäden an den Bleinetzen erkennbar. Im schlimmsten Fall müssen diese komplett ersetzt werden.

Thurgau hat als erster Kanton ein Online-Inventar

Christine Süry, Sammlungskuratorin des Historischen Museums Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Das Historische Museum Thurgau hat rund 200 Glasgemälde in seiner Sammlung. Wenn ein Objekt in die Sammlung übergeht, bedeutet das oftmals auch, dass es für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich ist. Denn nur ein kleiner Teil der Sammlung von Thurgauer Kulturgut findet den Weg in eine Ausstellung. Umso wichtiger sei deshalb die Möglichkeit, Objekte auch ausserhalb der Sammlung zeigen zu können, in diesem Fall eben im Frauenfelder Rathaus, sagt Sammlungskuratorin Christine Süry.

«In diesem Fall ist eine Fremdplatzierung positiv.»

Wappenscheibe Karl Emanuel von Roll. Bild: Historisches Museum Thurgau

Wie die Sammlungskuratorin erklärt, ist der Thurgau der erste Kanton, der seine historische Glasmalereikunst online auf www.vitrosearch.ch erfassen liess. Hinter der Datenbank steht das Vitrocentre im freiburgischen Romont. Süry sagt: «Ein internationales Kompetenzzentrum für Glasmalereiforschung.» Im Zusammenhang mit der digitalen Inventarisierung steht nun auch diese Restaurierung.

Wappenscheibe Melchior Maag. Bild: Historisches Museum Thurgau

Bei den Wappenscheiben, die restauriert werden, handelt es sich um typische Schweizerscheiben, wie Aline Dold sagt. Glasmalerei hat ihren Ursprung im 11. Jahrhundert, das 14. Jahrhundert wird als Hochzeit bezeichnet. Weil die mundgeblasenen Gläser nicht unendlich gross sein konnten und es anfangs auch bei jedem Farbwechsel eine Abgrenzung brauchte, wurden sie in Bleinetze eingefasst. Bei jüngeren Wappenscheiben – wie nun diesen aus dem Thurgau – haben diese eher noch gestalterischen Charakter.

Restaurationsarbeiten an den Wappenscheiben. Bild: Andrea Stalder

Die in der Restaurierung befindlichen Scheiben werden von Dold und Szlosze gereinigt, und Schäden werden kartiert. Das heisst: Es werden Reparaturen und Ergänzungen, die im Laufe der Zeit entstanden, dokumentiert. Dann geht es ans Richten der gefährdeten Glassprünge. Mit Epoxidharz werden Risse geklebt. Schliesslich fügen die beiden Restauratorinnen die Scheiben wieder in die Fenster ein. Während das Glas früher sehr oft fix angelötet wurde, setzt man sie nun in angelötete Laschen. So ist das Blei gut hinterlüftet, was Korrosion verhindert.