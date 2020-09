An seinem Innovationstag sammelt Smarter Thurgau Ideen fürs Leben, Wohnen und Arbeiten Gemeinsam und digital den Thurgau weiterbringen: Unter diesem Motto hat der Verein Smarter Thurgau seinen ersten Innovationstag ausgerichtet.

In Gruppen sammeln die Teilnehmer des Innovationstags von Smarter Thurgau Ideen. Bild: Martin Sinzig

Rund 100 Teilnehmer aus verschiedensten Branchen und gesellschaftlichen Bereichen erhielten bei Vorträgen Impulse vermittelt und brachten in Gruppenarbeiten neue Ideen ein. «Wir wollen innovative Kräfte mobilisieren und gemeinsam die Chancen smarter Technologien nutzen, damit der Thurgau auch in Zukunft ein attraktiver Kanton bleibt, in dem man gerne wohnt, lebt und arbeitet», erinnerte Vereinspräsident Kurt Brunnschweiler an die Mission, die Smarter Thurgau verfolgt.

Der Verein wolle über seine Plattform volks- und betriebswirtschaftliche Konzepte verknüpfen, neue Dienstleistungen, Produkte und Geschäftsmodelle entwickeln und so die digitale Transformation vorantreiben, sagte Manfred Spiegel, Initiant und Gesamtprogrammleiter. «Wir sind nicht schlauer als andere, aber wir können eine Verbundaufgabe leisten.»

Für Tourismus, Werkplatz, Jobs

Eine ganze Reihe von Impulsreferaten zeigte am ersten Innovationstag in Amriswil auf, wie digitale Technologien in konkreten Projekten genutzt werden. Unter dem Namen «discover.swiss» entsteht eine neue Plattform für den Tourismus, die alle Angebote einer Region sammelt und dem Gast einen möglichst hohen Nutzen bieten will. Jon Erni, Präsident der Genossenschaft «discover.swiss», CEO von Mia Engiadina und Vorstandsmitglied von Smarter Thurgau, kündigte ein marktreifes Produkt bis Ende Jahr an. Der digitale Reisebegleiter soll es touristischen Anbietern ermöglichen, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren.

Weitere Projekte wurden präsentiert: etwa der digitale Werkplatz Thurgau, der vor allem den Zugang zu spezialisiertem Know-how und ein standardisiertes Vorgehen für eine effiziente Software-Entwicklung bieten will; die Plattform www.meinthurgau.ch, die Unternehmen, die öffentliche Hand und Institutionen mit Kunden, Partnern und Digitalexperten auf einer einzigen Serviceplattform verbindet; oder die Ü45-Job-Plattform, die nicht nur Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenführen, sondern auch Dienste wie Talentmanagement einschliessen soll.

Ideen erfassen und weiterdenken

Als niederschwelliges Angebot ist die Unternehmerwerkstatt konzipiert, die Jugendliche vermittelt und KMU einbezieht, um das Lernen von und mit «Digital Natives» zu ermöglichen – letztlich auch, um den Mangel an Mediamatikern zu beheben. Das Konzept «Natur im Raum» wurde von einem Schreinereibetrieb zusammen mit Smarter Thurgau entworfen, um neue Kundenkanäle zu erschliessen. Das Projekt Kommunalportal wiederum lotet die Möglichkeiten aus, wie Internetauftritte Bürger-orientierter gestaltet werden können, zum Beispiel durch Apps. Um Menschen im Alter sinnvoll, effizient und kostengünstig zu Hause zu betreuen, wird an einer Multiservice-Plattform gearbeitet.

In anschliessenden Gruppenarbeiten wurden Ideen für die Bereiche Energie, Wirtschaft, Bildung, Gesundheit und Smart Citizen diskutiert und zusammengefasst. Noch im vierten Quartal dieses Jahres plant Smarter Thurgau, diese Gedanken weiterzubearbeiten.