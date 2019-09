An den Schifffahrtszeichen auf dem Hochrhein scheiden sich nach einem tödlichen Unfall die Geister In diesem Jahr haben sich auf der Hochrheinstrecke zwischen Öhningen und Büsingen zahlreiche Unfälle ereignet. Häufiger Grund für die Zwischenfälle waren die 50 grün-weissen Schifffahrtszeichen, welche motorisierten Gefährten den Weg vorbei an Untiefen und Steinen weisen. Als Folge einer Kollision mit einer sogenannten Wiffe verlor zuletzt ein 25-Jähriger sein Leben. Samuel Koch

Ein Boot bleibt an einer Wiffe hängen. Die Insassen konnten sich ans Ufer retten. (Bild: PD/Kapo Thurgau/2012)

Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Ausflug im Gummiboot auf dem Rhein zwischen Wagenhausen und Diessenhofen vor ein paar Tagen endete für einen 25-jährigen Frauenfelder tödlich. Nachdem das Boot mit der Wiffe 53 auf Höhe Hemishofen kollidierte, schleuderte es den Mann ins Wasser.

Während sich seine 29-jährige Begleiterin ans Ufer retten konnte, rückten Rettungskräfte aus und suchten den Vermissten. Nach einer intensiven Suchaktion konnten sie ihn beim Gasthaus Schupfen in Diessenhofen aus dem Wasser ziehen und starteten die Reanimationsversuche – leider vergeblich.

Alleine in diesem Sommer ereigneten sich auf der Hochrheinstrecke zwischen Stein am Rhein und Schaffhausen über eine Handvoll Zwischenfälle mit Schifffahrtszeichen, sogenannten Wiffen. Glücklicherweise nicht immer mit tragischem Ende: Mal zerschellte ein Weidling an einer Wiffe, ein anderes Mal stiess ein Gummiboot in eine Wiffe, woraufhin die Rettungskräfte über eine Stunde umsonst nach den vermeintlich Vermissten suchen, die sich derweil längst auf den Nachhauseweg gemacht hatten.

Die insgesamt 50 Wiffen auf der Hochrheinstrecke zwischen dem Landesteg Öhningen und Büsingen mit den hochkant stehenden grünweissen Quadraten auf den im Wasser stehenden Eichenpfählen zeigen Schiffsführern die Fahrrinne an, wobei auf der weissen Seite Untiefen und Gefahrenstellen wie Steine zu erwarten sind.